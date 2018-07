DKSH unterzeichnet exklusives Vertriebsabkommen mit Abitec

Zürich (awp) - Das Zürcher Handels- und Logistikunternehmen DKSH hat ein exklusives Abkommen mit Abitec zum Vertrieb von Hilfsstoffen auf Lipidbasis und Nahrungsergänzungsmittel in Thailand, Spanien und Portugal unterzeichnet. DKSH werde diese Produkte auf einer nicht exklusiven Basis auch in Italien und Griechenland vertreiben, teilte die Gesellschaft am Mittwoch mit. Zum finanziellen Umfang wurden keine Angaben gemacht.

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten