DKSH eröffnet neues Verteilcenter in Vietnam

Zürich (awp) - Der Handelskonzern DKSH hat in Vietnam ein neues Verteilcenter eröffnet. Das neue Zentrum der Sparte "Performance Materials" in der Provinz Dong Nai habe eine Fläche von 3'600 Quadratmetern, teilte DKSH am Dienstag mit. Es erfülle sämtliche Auflagen für die Lagerung von chemischen Produkten wie von Nahrungsmitteln.

Mit der Eröffnung reagiere das Unternehmen auf eine wachsende Nachfrage für die DKSH-Dienstleistungen

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten