DKSH baut Partnerschaft mit Otsuka in Hong Kong aus

Zürich (awp) - Der auf Asien spezialisierte Vertriebs- und Dienstleistungskonzern DKSH baut seine bestehende Partnerschaft mit dem japanischen Pharmaunternehmen Otsuka Pharmaceutical aus. DKSH wird künftig das Marketing, den Verkauf und den Vertrieb der Produkte Oronine H Ointment und The WiseMan's Dining in Hongkong und Macao übernehmen, teilte die Schweizer Gesellschaft am Donnerstag mit. Zu finanziellen Aspekten wurden keine Angaben gemacht.

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten