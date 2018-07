DKSH arbeitet in Asien mit Coty Professional Beauty zusammen

Weitere Suchergebnisse zu "Coty":

Zürich (awp) - Der Handelskonzern DKSH spannt in Asien mit dem Konsumgüterkonzern Coty Professional Beauty zusammen. DKSH übernehme für Coty den Vertrieb einer grossen Palette von Haarpflegeprodukten an die Coiffeur-Salons von Singapur und Malaysia, teilt die Gruppe am Montag mit. Dazu zähle etwa die Logistik, das Abwickeln von Bestellungen oder auch der Kundenservice. Finanzielle Details zum Auftrag werden keine genannt.

DKSH und ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten