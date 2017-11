DKNYs allererste Smartwatch DKNY MINUTE nun erhältlich

Emily Ratajkowski ist das Gesicht der Marke für die Herbstkampagne2017 sowie für die neuste modische Hybrid-SmartwatchNew York (ots/PRNewswire) - DKNY kündigt mit Stolz die Einführungseiner allerersten Wearable-Linie der DKNY MINUTE Hybrid-Smartwatchesan, die jetzt ab 155 USD erhältlich sind. Eine dynamische Syntheseaus Stil und Technologie verbindet die aktuelleSmartwatch-Technologie mit dem klassischen DKNY-Uhrenstil, um dieGarderobe der stets vernetzten modernen Frau zu erweitern. Mit dieserUhr behalten Sie den vollen Überblick dankSmartphone-Benachrichtigungen, Aktivitätstracking und Funktionen, mitdenen Sie auf Knopfdruck Ihre Musik steuern, Ihr Telefon anrufen oderein Foto machen können.Emily Ratajkowski, das Gesicht der Herbstkampagne 2017 der Marke,wird mit der DKNY MINUTE am Handgelenk gezeigt und definiert so, wases heißt, in der modernen Welt Frau zu sein. Ratajkowski istmodebewusst und selbstbewusst und eine von vielen modernen Frauen,die eine Uhr benötigen, die ihren schnelllebigen Lebensstilermöglichen und sich nahtlos in ihre Garderobe eingliedern lässt.DKNY MINUTE kann mit Ihrem Smartphone per Bluetooth und einerspeziellen App synchronisiert werden und bietet die folgendenFunktionen:- KONTROLLE: Smartphone-Benachrichtigungen - Vibrationsmuster undBewegungen der Zeiger benachrichtigen über eingehende Anrufe,Textnachrichten und App-Mitteilungen- TRACKING: Aktivitätstracking - Verfolgt tägliche Aktivitäten,Distanzen und verbrauchte Kalorien- MUSIKWIEDERGABE, FOTOS, ANRUFE: LINK-Technologie - Steuern Sie aufKnopfdruck Ihre Musikwiedergabe, machen Sie ein Foto oder rufen SieIhr Telefon an- MEHRERE LOOKS: Austauschbare Uhrenarmbänder - Die beiden leichtabnehmbaren Armbänder ermöglichen einen abwechslungsreichen LookIhrer Uhr- AUFLADEFREI: Kein Aufladen erforderlich - Die Hybrid-Smartwatchwird mit einer Knopfzelle betrieben und erfordert somit keinAufladen- ZEIT-/DATUMSAKTUALISIERUNG: Automatische Aktualisierung vonZeit/Datum - Aktualisiert automatisch die aktuelle Zeit und dasaktuelle Datum entsprechend Ihres Standortes- PERSÖNLICHE EINSTELLUNGEN: Mehrfache Zeitzonen - Richten Sie einezweite Zeitzone ein, die Sie jeder Zeit auf Knopfdruck einsehenkönnen- SYNCHRONISIEREN: Schlaftracking - Tragen Sie Ihre Uhr im Bett undverfolgen Sie, wie viele Stunden Schlaf Sie jede Nacht bekommenDie DKNY MINUTE Hybrid-Smartwatches verbinden begehrte Designs mitkreativer Funktionalität für die viel beschäftige DKNY-Frau und sindin drei verschiedenen Looks verfügbar. Silberfarbene, goldfarbene undroséfarbene Gehäuse sind mit schwarzen oder weißen Lederarmbändernoder einem roten Stepparmband kombiniert, wobei jeder Stil mit einemgesteppten Nadelstreifen-Silikonarmband austauschbar ist. Die Preiseliegen zwischen 155 USD und 175 USD. Die DKNY MINUTEHybrid-Smartwatches sind nun auf DKNY.com(https://www.donnakaran.com/category/dkny/campaign/hybrid+watch.do)und in ausgewählten Boutiquen sowie Kaufhäusern erhältlich.Foto -http://mma.prnewswire.com/media/598330/DKNY_CAMPAIGN_WATCH.jpgFoto - http://mma.prnewswire.com/media/598329/DKNY_LINEUP.jpgPressekontakt:Laura Bateylaura.batey@fleishman.com212-453-2043Original-Content von: DKNY, übermittelt durch news aktuell