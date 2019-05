DKMS-Themenwoche zum World Blood Cancer Day 2019: Für unsere Spender von morgen

Tübingen (ots) - Mehr Lebenschancen im Kampf gegen Blutkrebs: Miteiner Themenwoche rund um den jährlichen World Blood Cancer Day(WBCD) informiert die DKMS über Hilfsmöglichkeiten und sensibilisiertinsbesondere junge Menschen für die Themen Blutkrebs undStammzellspende.Denn: Alle 35 Sekunden erkrankt weltweit ein Mensch an Blutkrebs,für viele ist eine Stammzellspende die einzige oder letzte Chance aufLeben. Mit einem speziell auf junge Menschen ausgerichtetenInformations- und Aufklärungsangebot will die gemeinnützigeOrganisation künftig noch umfassender über Blutkrebs undStammzellspende aufklären.Ziel ist es, möglichst viele neue Spender in die Dateiaufzunehmen, die gute körperliche Voraussetzungen für eineStammzellspende mitbringen und über einen sehr langen ZeitraumSpender sein können.Vorschau Themenwoche "Unsere Spender von morgen"- Am Montag, dem 20. Mai, steht das Engagement von Ivo Kortlang imFokus. Der Schauspieler kennt das Thema Blutkrebs bereits von denDreharbeiten zum Kinofilm und der Erfolgsserie "Club der rotenBänder". Deshalb ist es ihm eine Herzensangelegenheit, die DKMS zuunterstützen und möglichst viele Menschen für eine Registrierung zumobilisieren.- Am Dienstag, dem 21. Mai, veröffentlichen wir ein spannendesInterview mit Prof. Dr. Klaus Hurrelmann von der Hertie School ofGovernance (Berlin) zum sozialen Engagement junger Menschen. Derrenommierte Jugendforscher sagt darin unter anderem: "Es ist eineemphatische junge Generation, und diese muss auf der empathischen,der emotionalen Ebene gewonnen werden."- Am Mittwoch, dem 22. Mai, gewähren wir einen Blick hinter dieKulissen eines neuen DKMS-Projekts: Mit Hilfe von Virtual Reality(VR) sollen Interessierte spielerisch und nachhaltig an das ThemaBlutkrebs und die Bedeutung einer Stammzellspende herangeführtwerden. Dazu hat sich das DKMS-Redaktionsteam mit VR-Entwickler PeterBickhofe aus Köln getroffen.- Am Donnerstag, dem 23. Mai, erzählen wir die Geschichte vonCedric Parsch aus Köln, der sich im Alter von 18 Jahren in dieSpenderdatei aufnehmen ließ. Damals ahnte der Student nicht, dass erzwei Jahre später selbst an Blutkrebs erkranken würde. Der Sohn vonVOX-"Autodoktor" Holger Parsch spricht darüber, warum es für seineGeneration selbstverständlich sein sollte, sich für die DKMS zuengagieren.Alle Beiträge finden Sie in unserem DKMS Media Center unterhttps://mediacenter.dkms.dePressekontakt:KommunikationDKMS gGmbH0221 - 94 05 82 3311presse@dkms.dehttps://mediacenter.dkms.deOriginal-Content von: DKMS gemeinnützige GmbH, übermittelt durch news aktuell