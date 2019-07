DKB-Online-Banking funktioniert wieder

BERLIN (dpa-AFX) - Der Online-Zugang für die Kunden der Deutschen Kreditbank (DKB) funktioniert wieder.



"Aktuell können unsere Kunden wieder uneingeschränkt über die DKB-Webseite und unsere DKB-App auf das Internetbanking zugreifen", teilte die Online-Bank am Dienstag mit. Am Tag zuvor war der Zugriff bis in den Abend hinein gestört. Transaktionen im Hintergrund, etwa Gehaltseingänge, liefen der Bank zufolge aber weiter. Kunden hätten auch weiter mit Karte bezahlen können.

Der Grund für die Probleme war am Dienstag zunächst weiter unklar. "Ein externer Zugriff kann weiterhin ausgeschlossen werden", hieß es. "Die DKB versichert, dass für die Kunden keinerlei Sicherheitsrisiko besteht beziehungsweise bestand." Nun seien Serverkapazitäten erweitert worden. Weitere Tests sollten im Laufe des Tages durchgeführt werden, um die dauerhafte Stabilität wieder herzustellen./maa/DP/mis