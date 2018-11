Köln (ots) -Wenige Monate vor der Heim-WM (10.-27. Januar 2019) nutzt die DKBHandball-Bundesliga das gesteigerte Interesse am Handballsport, umeine gute Sache zu unterstützen, die auch in Deutschland immerpopulärer wird. Bereits in der dritten Spielzeit engagiert sich dieDKB Handball-Bundesliga für die Charity-Organisation "MovemberFoundation". Die Stiftung ist die weltweit führende Initiative zurnachhaltigen Verbesserung der Gesundheit von Männern.Ziel von Movember ist, das Leben von Männern, die an Prostata- undHodenkrebs erkrankt sind, zu retten und zu verbessern. Zudem machtsich die Initiative für seelisches Wohlbefinden, die Suizidpräventionund körperliche Aktivität stark. Deshalb ruft die Movember FoundationMänner dazu auf, sich im Movember (November) einen Schnurrbart(englisch: Moustache) wachsen zu lassen, um auf diese Weise Gesprächeanzustoßen und Spenden zur Unterstützung der Männergesundheit zusammeln. Für die Spieler, die sich in 2018 den "Mo" stehen lassen,stellt die professionelle Haarmarke REDKEN mit ihrer MännerserieREDKEN BREWS Pflege- und Styling-Produkte zur Verfügung.Die DKB Handball-Bundesliga legt den Schwerpunkt ihres Engagementsauf Kommunikationsmaßnahmen, insbesondere auf ihrenreichweitenstarken Social Mediaplattformen und auf der offiziellenWebseite. Sie will das Thema so aus der Tabuzone holen und einwichtiges Männerthema dauerhaft und unverkrampft besetzen. Diezahlreichen Spieler und Fans, die sich engagiert haben, folgen damitMillionen Männer, die durch den temporären Schnauzbart Gespräche überMännergesundheit anregen und Spenden sammeln. An der Spitze derHandball-Community, die sich für die Movember Foundation Barthaarewachsen ließ, stand in den vergangenen zwei JahrenNationalteamkapitän Uwe Gensheimer. Er stellte sich als offiziellesTestimonial der Handball-Kampagne zur Verfügung. Zahlreiche Spielerfolgten seinem Beispiel und unterstützten im November den Movember.Mehr Informationen finden Sie auf www.movember.com.Auch die Kampagne "Handball - Es lebe der Sport" unterstützt dieMovember-Initiative. Die Headline "Wer richtig hart ist, lässt sichseine Weichteile untersuchen" wird stellvertretend für die Initiativeder Liga mit starken Bildern des Nationalspielers Julius Kühn von derMT Melsungen und Lukas Binder vom SC DHfK Leipzig visualisiert.Weitere Informationen zu Teilnahme-Möglichkeiten aller Vereine an derDachmarken-Kampagne des deutschen Handballs finden Sie unterwww.es-lebe-der-sport.dePressekontakt:DKB Handball-BundesligaVictor vom Kolke, Geschäftsleitung Marketing & KooperationenTel.: +49 (0) 2203 989 67-14E-Mail: vomkolke@dkb-handball-bundesliga.deMovember FoundationMichael FischerTel.: +44 77 6868 1245E-Mail: michael.fischer@movember.comOriginal-Content von: Handball-Bundesliga, übermittelt durch news aktuell