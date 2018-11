Die DKB Handball-Bundesliga mit Kiel gegen Berlin und Gummersbach gegen Flensburg am Donnerstagabend live und exklusiv bei Sky

Unterföhring (ots) -- Von Mittwoch bis Sonntag überträgt Sky alle Partien des 14.Spieltags der DKB Handball-Bundesliga live und exklusiv- Sechs Bundesliga-Begegnungen finden dieses Mal amDonnerstagabend statt, alle ab 18.30 Uhr als Einzelspiele und in derKonferenz live bei Sky- Am Mittwoch und Sonntag überträgt Sky die Spiele derRhein-Neckar Löwen und der SG Flensburg-Handewitt in der EHFChampions League- Neben dem Abonnement des Sky Sport Pakets können Fans mit SkyTicket auch ohne Vertragsbindung bei allen Spielen live dabei sein13 Siege zum Saisonauftakt, saisonübergreifend 21 Siege in Folgein der DKB Handball-Bundesliga: Nach dem Sieg im Spitzenspiel gegendie Rhein-Neckar Löwen am Montagabend ist die SG Flensburg-Handewittauf bestem Wege Richtung Titelverteidigung. Dahinter kämpfen dieTeams aus Magdeburg und Kiel sowie die Löwen darum, mit derMannschaft der Stunde Schritt zu halten.Weiter geht es bereits am Mittwochabend, wenn der SC DHfK Leipzigund der TSV Hannover-Burgdorf den 14. Spieltag eröffnen. Skyberichtet ab 16.45 Uhr live. Direkt im Anschluss geht es dann auf dieeuropäische Bühne. Am 9. Spieltag der EHF Champions League treffendie Rhein-Neckar Löwen auf Telekom Veszprem. Sky Experte StefanKretzschmar und Markus Götz kommentieren das Duell gegen die Ungarn,Moderator Jens Westen meldet sich ab 18.45 Uhr aus der SAP-Arena.Ein vollgepackter Handballabend wartet am Donnerstag, wenn gleichsechs Spiele auf dem Programm stehen. Um 18.30 Uhr begrüßtModeratorin Katharina Kleinfeldt die Zuschauer und führt ab 19.00 Uhrdurch die Sky Konferenz. Darüber hinaus stehen alle Begegnungenwahlweise auch als Einzelspiele zur Verfügung. Sky Experte MartinSchwalb und Karsten Petrzika kommentieren das Spitzenspiel in Kiel,zu dem der THW die Füchse Berlin empfängt. Darüber hinaus treffenunter anderem der VfL Gummersbach auf Tabellenführer SGFlensburg-Handewitt und der Bergische HC auf FRISCH AUF! Göppingen(Sky Experte Heiner Brand und Dennis Baier kommentieren).Komplettiert wird der 14. Spieltag in der DKB Handball-Bundesligaam Wochenende. Am Samstagabend berichtet Sky ab 20.15 Uhr von derPartie zwischen Wetzlar und Ludwigshafen, am Sonntagnachmittag meldensich ab 15.30 Uhr Sky Experte Heiner Brand, FlorianSchmidt-Sommerfeld und Jens Westen mit der Begegnung der Rhein-NeckarLöwen gegen den TSV GWD Minden.Zum Abschluss des Handball-Wochenendes berichtet Sky am Sonntag ab16.50 Uhr außerdem live aus der EHF Champions League. Die SGFlensburg-Handewitt ist dann zu Gast beim dänischen Meister SkjernHandbold. Sky Experte Martin Schwalb und Markus Götz führen durch dieBegegnung.Mit dem Sky Abo, dem flexiblen Streaming-Service Sky Ticket und inzahlreichen Sky Sportsbars live dabei seinSämtliche Handball-Übertragungen sind mit dem Sky Abonnement imRahmen des Sky Sport Pakets (sky.de/bestellung-angebote) empfangbar,wahlweise im klassischen TV oder mit Sky Go auch unterwegs.Außerdem können mit Sky Ticket (skyticket.de) auch alleHandballfans, die noch kein Sky Abonnenten sind, ohne Vertragsbindungbei allen Übertragungen der DKB Handball-Bundesliga und EHF ChampionsLeague live dabei sein. Über den flexiblen Streaming-Service sindalle Inhalte auf einer Vielzahl von Geräten wie unter anderemLaptops/PCs, Spielekonsolen, Tablets, Smartphones und Smart-TVs bzw.über den Sky Ticket TV Stick verfügbar.Darüber sind die Live-Übertragungen auch in zahlreichen SkySportsbars zu sehen.Der 14. Spieltag der DKB Handball-Bundesliga und der 9. Spieltagder EHF Champions League von Mittwoch bis Sonntag bei Sky:Mittwoch:16.45 Uhr: SC DHfK Leipzig - TSV Hannover-Burgdorf live auf SkySport 1 HDEHF Champions League:18.45 Uhr: Rhein-Neckar Löwen - Telekom Veszprem live auf SkySport 1 HDDonnerstag:18.30 Uhr: Die Sky Konferenz live auf Sky Sport 1 HD18.30 Uhr: THW Kiel - Füchse Berlin live auf Sky Sport 2 HD18.30 Uhr: VfL Gummersbach - SG Flensburg-Handewitt live auf SkySport 3 HD18.30 Uhr: SG BBM Bietigheim - SC Magdeburg live auf Sky Sport 4HD18.30 Uhr: Bergischer HC - FRISCH AUF! Göppingen live auf SkySport 5 HD18.30 Uhr: MT Melsungen - HC Erlangen live auf Sky Sport 6 HD18.30 Uhr: TBV Lemgo Lippe - TVB 1898 Stuttgart live auf Sky Sport7 HDSamstag:20.15 Uhr: HSG Wetzlar - Die Eulen Ludwigshafen live auf Sky Sport1 HDSonntag:15.30 Uhr: Rhein-Neckar Löwen - GWD Minden live auf Sky Sport 1 HDEHF Champions League:16.40 Uhr: Skjern Handbold - SG Flensburg-Handewitt live auf SkySport 2 HDPressekontakt:Thomas KuhnertSenior Manager Sports CommunicationsTel. 089 / 99 58 68 83Thomas.kuhnert@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell