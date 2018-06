DJs in München am teuersten, in Leipzig am günstigsten (FOTO)

München (ots) -In München sind die Kosten für einen DJ am höchsten. In derbayerischen Landeshauptstadt zahlen Kunden für vier bis sechs StundenPlatten auflegen im Schnitt 471 Euro.*) Das sind 20 Prozent mehr alsin Leipzig. Dort ist ein Discjockey mit durchschnittlich 394 Euro amgünstigsten.Ebenfalls verhältnismäßig günstig bieten DJs ihre Dienste inBerlin an. Hier kostet der Discjockey im Schnitt 407 Euro."DJs müssen mit ihrer Musik und ihrem Stil zum Event und denGästen passen", sagt Felix Vögtle, Geschäftsführer bei CHECK24Profis. "Bei der Wahl des richtigen DJs kann es sinnvoll sein, sichseine Referenzen anzuschauen oder ihn vor der Buchung sogar live beimAuflegen zu erleben."Hochzeit, Geburtstag oder Firmenfeier: für jede Gelegenheit denrichtigen DJVerbraucher wählen bei CHECK24 Profis aus, für welche Gelegenheitsie einen Discjockey benötigen - ganz gleich ob für eine Hochzeit,einen Geburtstag oder eine Firmenfeier. Auch Musikwünsche oderbenötigtes Equipment, wie Lichttechnik oder eine Nebelmaschine gebenKunden ganz einfach bei ihrer Suche an. So finden sie den richtigenDJ für ihr Event.DJs, Fotografen oder Nachhilfe: Mit CHECK24 Profis den passendenDienstleister findenMit CHECK24 Profis finden Verbraucher lokale Dienstleister.Hierbei reicht das Angebot von Personal Trainern über DJs, Fotografenund Klavierlehrern bis hin zur Nachhilfe. Nach ein paar kurzen Fragenzu ihrem Projekt erhalten Kunden in weniger als 24 Stunden mehrereAngebote von Profis aus ihrer Nähe und können die für sie beste Wahltreffen.*)Datengrundlage: alle zwischen Dezember 2017 und Mai 2018 überCHECK24 Profis eingeholten Angebote für DJs für die am häufigstenangefragte Dauer von vier bis sechs StundenÜber CHECK24CHECK24 ist Deutschlands größtes Vergleichsportal. Der kostenloseOnline-Vergleich zahlreicher Anbieter schafft konsequente Transparenzund Kunden sparen durch einen Wechsel oft einige hundert Euro.Privatkunden wählen aus über 300 Kfz-Versicherungstarifen, über 1.000Strom- und über 850 Gasanbietern, mehr als 30 Banken, über 250Telekommunikationsanbietern für DSL und Mobilfunk, über 5.000angeschlossenen Shops für Elektronik, Haushalt und Autoreifen, mehrals 150 Mietwagenanbietern, über 1.000.000 Hotels, mehr als 700Fluggesellschaften und über 90 Pauschalreiseveranstaltern. DieNutzung der CHECK24-Vergleichsrechner sowie die persönlicheKundenberatung an sieben Tagen die Woche ist für Verbraucherkostenlos. Von den Anbietern erhält CHECK24 eine Vergütung. DasUnternehmen CHECK24 beschäftigt gut 1.000 Mitarbeiter gruppenweit mitHauptsitz in München.Pressekontakt:Florian Stark, Public Relations, Tel. +49 89 2000 47 1169,florian.stark@check24.deDaniel Friedheim, Director Public Relations, Tel. +49 89 2000 471170, daniel.friedheim@check24.deOriginal-Content von: CHECK24 GmbH, übermittelt durch news aktuell