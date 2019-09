Mainz (ots) -Der eine gilt als Galionsfigur der deutschen Technoszene, derandere als einer der einflussreichsten Akteure des Kunstmarktes.WestBam macht Musik, seit er ein Teenager war, Johann König ist mitbildender Kunst aufgewachsen. Ob die beiden auf einen künstlerischgemeinsamen Nenner kommen, zeigt die siebte Folge von "Art Work", zusehen auf https://zdfkultur.de. Die beiden ungleichen Künstler eintam Ende ein gemeinsam erstelltes Musik-Video - unter anderen mit derSchauspielerin Jasna Fritzi Bauer.WestBam, schon zu Schulzeiten ein Fan elektronischer Musik,gehörte Anfang der 1990er-Jahre zu den Initiatoren von Mayday, demgrößten Indoor-Rave Deutschlands. Immer wieder stellte er bei seinenAuftritten unter Beweis, dass DJ ein künstlerischer Beruf ist. JohannKönig stammt aus einer Familie von Kunstexperten, sein Gespür füraußergewöhnliche Künstlerpositionen wurde früh geschult. Als er elfJahre alt war, verlor er bei einem Unfall einen Großteil seinesSehvermögens - was ihn nicht davon abhielt, zehn Jahre später seineerste Galerie zu eröffnen."Art Work" bringt Kulturschaffende aus unterschiedlichen Spartenzusammen und zeigt in jeweils rund zehnminütigen Dokumentationen,welches Potenzial in der Begegnung schöpferischer Menschen steckt:ein Kennenlernen, ein spontaner Ideenaustausch, gegenseitigeInspiration - und am Ende entsteht ein gemeinsames Werk. Die Reihe"Art Work" ist Teil des digitalen ZDF-Kulturraums. Unter zdfkultur.demacht das ZDF Kulturinhalte zugänglich, fördert das Verständnis fürKunst und Kultur und ist selbst als Kulturproduzent tätig.Eingebettet in die ZDFmediathek bündelt ZDFkultur Inhalte ausunterschiedlichen Bereichen - mit neuen, interaktiven Möglichkeitenfür Nutzerinnen und Nutzer.Ansprechpartner:Katharina Rudolph, rudolph.k@zdf.de, Dr. Britta Schröder,schroeder.b@zdf.de; Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108,pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und über pressefoto@zdf.deZDFkultur in der ZDFmediathek: https://zdfkultur.deZDFkultur bei Facebook: https://facebook.com/ZDFkulturhttps://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell