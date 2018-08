DJ-Sets und Live-Shows: WDR COSMO beim c/o pop Festival

Köln (ots) -COSMO, das junge europäische Kulturradio des WDR, mischt beim c/o popFestival mit und präsentiert am Freitag, 31. August 2018, Live-Showsund DJ Sets am Hans-Böckler-Platz in Köln.Eröffnet wird der Abend von Siham El Maimouni und ihren Gästen imSoundcheck um 18 Uhr. Anschließend übernimmt Tereza mit ihremeinstündigen DJ Set.Um 20 Uhr startet die Pariser Band Bon Voyage Organisation. EinKonzert zwischen Space-Disco, Boogie und leichtfüßigem Pop, geleitetvom Bass-Spieler und Elektro-Produzenten Adrien Duran.Es folgen Okzharp & Manthe Ribane, ein geniales Treffen vonGqom-Beats aus Südafrika und britischem Grime.Ab 22 Uhr steigt die COSMO Party im Scheuen Reh mit den DJs GervaseGordon, Mercy Milano und Daferwa.Das Programm vom 31. August im Überblick:18:00 bis 19:00: Soundcheck Live mit Siham el Maimouni19:00 bis 20:00: COSMO mit Tereza20:00 bis 22:00: Konzert Bon Voyage Organisation + Okzharp & MantheRibane22:00 bis 02:00: DJ Sets von Gervase Gordon & Mercy Milano & DaferwaCOSMO überträgt das Programm von 18:00-20:00 und von 23:00-2:00 liveim Radio.Pressekontakt:WDR Presse und InformationKathrin Hof / Stefanie SchneckTelefon 0221 220 7125kathrin.hof@wdr.de / stefanie.schneck@wdr.deBesuchen Sie auch die WDR Presselounge: presse.WDR.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell