Hamburg (ots) -Die Südkoreanerin Peggy Gou, 29, ist eine der einflussreichstenDJs überhaupt - und ihr Musikgeschmack vor allem von Berlin geprägt.Als sie noch in London wohnte und nur nebenbei als DJ arbeitete,erzählt Gou dem ZEITmagazin, flog sie immer wieder nach Berlin undstürzte sich dort in das Nachtleben, vor allem im legendären ClubBerghain: "Berlin hat meinen Musikgeschmack verbessert", sagt sie,"meinen Horizont erweitert". 2014 zog sie ganz nach Berlin undversuchte, von ihrer Arbeit als DJ zu leben, was anfangs so schwierigwar, dass ihre Eltern sie finanziell unterstützen mussten: "Ich habein der Zeit oft gedacht, dass es nicht klappen wird. Jedes Mal, wennich im Berghain war, dachte ich: Was mache ich hier? Bringt mich dasalles irgendwohin?" Mittlerweile hat Gou 200 Auftritte im Jahr in derganzen Welt. Sie lebt immer noch in der deutschen Hauptstadt, inderen Geschichte sie Parallellen zu ihrer koreanischen Heimat sieht:"Viele Familien sind getrennt, es gibt Verwandte, die sich noch niegesehen haben, das ist alles sehr traurig."Pressekontakt:Den kompletten ZEITmagazin-Text dieser Meldung senden wir Ihnen fürZitierungen gerne zu. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an DIEZEIT Unternehmenskommunikation und Veranstaltungen (Tel.:040/3280-237, E-Mail: presse@zeit.de). Diese Presse-Vorabmeldungfinden Sie auch unter www.zeit.de/vorabmeldungen.Original-Content von: DIE ZEIT, übermittelt durch news aktuell