Baden-Baden / Rust (ots) -Am 31. Oktober 2018 im Europa-Park in Rust von 18-2 Uhr mit DJs,Partys und ShowsBei der "SWR3 Halloween Party" 2018 im Europa-Park kommenAdrenalinjunkies und Halloween-Fans auf ihre Kosten. Gemeinsam mitHexen, Vampiren und Gespenstern wird am 31. Oktober Halloweengefeiert. Highlight des Abends ist der Auftritt des belgischen DJsLost Frequencies, der 2012 durch seinen Remix des Countrysongs "AreYou With Me" bekannt wurde. Bereits ab 18 Uhr gibt es bei der "SWR3Halloween Party", die in großen Teilen des Parks stattfindet,Live-Musik mit Jackson Mackay, Ive & T. Bo und Brendan Keeley.Ebenfalls ab 18 Uhr spielt SWR3 DJ Fabioless in der Chill-Out Area imTraumpalast. Für Stimmung sorgen an diesem Abend auch DJ Ralf bei derKaraoke-Party im La Cigale (ab 19:30 Uhr) und die drei SWR3 DJsMichael Leupold, Torsten Buschmann und D White beim "Silent DiscoBattle" ab 20 Uhr in der Arena of Football.Highlight: Star-DJ Lost Frequencies ab 23:30 Uhr in der EP-ArenaDaneben kann das Publikum sich ab 21 Uhr angesagte Newcomer ausBaden-Württemberg auf der Play-Live-Bühne im Sala Bianca ansehen. Um21 Uhr starten ebenfalls die Partys "90er Halloween-Fieber" imEP-Dome mit SWR3 DJ BeOne und "Horror goes Clubbing" mit SWR3 DJ JoshKochhann in der EP-Arena. Der Höhepunkt des Abends folgt um 23:30Uhr, wenn Star-DJ Lost Frequencies die Arena übernimmt.Shows und KinoBesucherinnen und Besucher können sich im Park außerdem die Shows"Rebellion - The Traumatica Show" im Eisstadion sowie "Rulantica -The Musical" im EP-Theater ansehen oder das Magic Cinema mit demmultidimensionalen Film "Happy Family 4D" besuchen.Verlängerte Öffnungszeiten für Partybesucher Am 31. Oktober hatder Park bis 21:30 Uhr geöffnet - Partybesucher können ausgewählteFahrgeschäfte exklusiv länger nutzen. Die Halloween-Fans habenaußerdem die Möglichkeit, sich bis 1 Uhr in der Fotobox am SWR3 ClubStand im Themenbereich Frankreich ablichten zu lassen.TicketsKombi- und Party-Tickets gibt es unter 07221 300 300, aufwww.SWR3service.de oder www.europapark.de. Einlass mit Kombiticket ab9 Uhr - mit Partyticket ab 18 Uhr.Weitere Informationen unter:http://x.swr.de/s/djlostfrequenciesswr3halloweenparty und SWR3.de