DJI startet Rekrutierung für seinen weltweiten Robotik-Wettbewerb

Shenzhen, China (ots/PRNewswire) -Das Siegerteam, das nach dem Wettbewerb im vergangenen Juli 2018die großartige Trophäe mit nach Hause nahm, war South ChinaUniversity of Technology. Fast 200 Teams und 10.000 junge Ingenieureaus der ganzen Welt waren für den Wettbewerb angemeldet. 32 Teamsbestritten das Finale im Bay-Stadion in Shenzhen, China. Die Endrunde2018 wurde von Zuschauern in 30 Ländern mit über 990.000 Zuschauernauf Twitch.tv verfolgt. Für die Highlights von RoboMaster 2018besuchen Sie bittehttps://www.twitch.tv/robomaster/videos/all (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2273523-1&h=93275064&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2273523-1%26h%3D2348161991%26u%3Dhttps%3A%2F%2Fwww.twitch.tv%2Frobomaster%2Fvideos%2Fall%26a%3Dhttps%3A%2F%2Fwww.twitch.tv%2Frobomaster%2Fvideos%2Fall&a=https%3A%2F%2Fwww.twitch.tv%2Frobomaster%2Fvideos%2Fall) .Der Mannschaftskapitän der South China University of TechnologyWenhui Chen sagte anlässlich der Verleihung der RoboMaster Awards2018: "Es war eine aufregende und nützliche Erfahrung für das Team inden letzten 9 Monaten. RoboMaster gab uns die Möglichkeit,theoretisches Lernen in die Praxis umzusetzen, mit cooler Technologiezu spielen und etwas Reales zu schaffen. Es ist ein unglaublichesGefühl, unsere Roboter zum Leben erwachen zu sehen und mit so vieleverschiedenen Teams zu konkurrieren."RoboMaster ist ein jährlicher Wettbewerb für angehende Ingenieure,um Roboter der nächsten Generation zu konzipieren und dieseanschließend in einer Arena gegeneinander antreten zu lassen. DerWettbewerb erfreut sich in der Ingenieurs-Community bereits großerBeliebtheit und bietet Studenten eine Weltbühne, um ihrerLeidenschaft in Wissenschaft und Technologie nachzugehen und ihrTalent zur Schau zu stellen."Einzigartig am RoboMaster-Wettbewerb ist die Erfahrung, die dieTeilnehmer während der neun Monate durchlaufen, in denen siezusammenarbeiten, stetig Probleme lösen und ihre theoretischenKenntnisse überprüfen", sagte Roger Luo, Präsident bei DJI. "DerWettbewerb ist eine großartige Plattform für junge Ingenieure, umihre Fähigkeiten unter Beweis zu stellen und Robotik aufunterhaltsame und ansprechende Weise zu präsentieren. Noch wichtigerist, dass das, was sie hier lernen, eines Tages zu realen Anwendungenund Lösungen führen könnte, die positive Veränderungen in der Weltbewirken könnten."Ein RoboMaster-Team kann aus Vollzeit-Universitätsstudenten, derenAusbildern und externen Beratern bestehen. Um offiziell am Wettbewerbteilnehmen zu können, müssen Teams technische Vorschläge einreichenund bestimmte technische Meilensteine bei der Vorbereitung ihrerRoboter erreichen. Jedes erfolgreich in die engere Wahl gezogene Teamwird die Möglichkeit haben, Boden- und Flugroboter zu entwickelnunter Verwendung fortschrittlicher Technologie von DJI. Roboterbestehen aus verschiedenen Schlüsselkomponenten, die Motoren,elektronische Geschwindigkeitsregler, industrielle Kameras,photoelektrische Sensoren, Halbleiter und Mikrocontroller umfassenkönnen. Mit ihrer Roboterflotte muss jede Mannschaft eine Strategieentwickeln, um innerhalb der RoboMaster Arena gegen ihren Gegner zugewinnen. Die vollständigen Regeln finden Sie unterhttps://www.robomaster.com/en-US/resource/pages/879?type=announcementSub (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2273523-1&h=2715710198&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2273523-1%26h%3D1315929444%26u%3Dhttps%3A%2F%2Fwww.robomaster.com%2Fen-US%2Fresource%2Fpages%2F879%3Ftype%3DannouncementSub%26a%3Dhttps%3A%2F%2Fwww.robomaster.com%2Fen-US%2Fresource%2Fpages%2F879%3Ftype%3DannouncementSub&a=https%3A%2F%2Fwww.robomaster.com%2Fen-US%2Fresource%2Fpages%2F879%3Ftype%3DannouncementSub) .RoboMaster ist nun in seinem fünften Jahr und zieht Studenten derIngenieurswissenschaften und Robotik aus aller Welt an. Zu denausländischen Teams in früheren Wettbewerben gehörten Studenten ausChina, den USA, Kanada, Deutschland, Japan, Singapur, Hongkong undMacau. Der jährliche Wettbewerb wird für junge Ingenieurekonzipiert, welche Roboter der nächsten Generation konzipieren, ummit diesen anschließend um den Sieg zu kämpfen. RoboMaster sorgtnicht nur unter jungen Ingenieuren für Furore, sondern ist inzwischenauch ein spannendes Spektakel für eine breite Zuschauerschaftgeworden. RoboMaster 2018 hat das Interesse von Tausenden Studentender Ingenieurswissenschaften aus aller Welt auf sich gezogen,inklusive China, den USA, Kanada, Singapur, Hong Kong und Macau.
Informationen zu DJIDJI ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung undHerstellung von innovativen Kameratechnologien für den privaten undgewerblichen Einsatz. Die Gründer und Geschäftsleiter von DJI sindMenschen mit einer Leidenschaft für ferngesteuerte Hubschrauber undExperten für Flugkontrolltechnologie und Kamerastabilisierung. Daserklärte Ziel des Unternehmens ist es, Luftaufnahmen (Fotos undVideos) für Erfinder und Innovatoren auf der ganzen Weltzuverlässiger und benutzerfreundlicher zu machen. DJI ist momentan inNordamerika, Europa und Asien aktiv, und seine revolutionärenProdukte und Lösungen wurden von Kunden in über 100 Ländern erworben;die Einsatzbereiche sind Film, Werbung, Bau, Feuerschutz,Landwirtschaft und zahlreiche andere Branchen. 