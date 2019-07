DJH bringt die erste fahrende Jugendherberge der Welt an den Start (FOTO)

Köln/Saalburg-Ebersdorf (ots) -Das Deutsche Jugendherbergswerk überrascht mit exklusiverÜbernachtungsmöglichkeit auf dem SonneMondSterne Festival. In derersten fahrenden Jugendherberge können 12 Musikbegeisterte direkt aufdem Festivalgelände die moderne Interpretation von Gemeinschafterleben.Das Deutsche Jugendherbergswerk (DJH) begibt sich nach der erstenPop-up Jugendherberge auf der GamesCom 2018 ein weiteres Mal aufneues Terrain. Zum SonneMondSterne Festival, eines der größten undältesten Open-Air-Festivals der elektronischen Tanzmusik in Europa,eröffnet das DJH vom 8. bis 11. August 2019 die erste fahrendeJugendherberge der Welt. In der Jugendherberge Mobil, die von Kölndirekt auf das Festivalgelände in Saalburg-Ebersdorf fahren wird,können 12 der insgesamt 40.000 Gäste den Komfort einer modernenJugendherberge erleben. Unter dem Motto #JugendherbergeMobil lädt dasDJH so zu einem der größten und legendärsten Musik-FestivalsDeutschlands ein und präsentiert sich einer jungen, musikaffinenZielgruppe auf authentische und zugleich außergewöhnliche Art undWeise.Fahrende Jugendherberge mit modernen Bus-Stockbetten undGemeinschaftsräumenDer vom DJH im Stil moderner und neuer Jugendherbergenausgestattete Bus wird Teil des Festivalgeländes und Rückzugsstättefür 12 glückliche Festivalbesucher, die den Aufenthalt in derJugendherberge Mobil auf dem ausverkauften Festival in den kommendenWochen gewinnen können und zwar auf den Social- Media-Kanälen des DJHsowie des SonneMondSterne Festivals. Komplettiert wird das Engagementdes DJH durch gemeinschaftliche und nachhaltige Aktionen rund um die#JugendherbergeMobil, die für ein stimmungsvolles Kulturerlebnissorgen werden. Durch diese Aktion setzt sich das DJH erneut aufkreative Art und Weise für seine Werte wie Toleranz, gelebteGemeinschaft und einen offenen Austausch ein. Dabei wird das Erlebnis"Jugendherberge" in einem für junge Menschen relevanten Umfeldauthentisch in Szene gesetzt."Die deutschen Jugendherbergen fördern das Miteinander,intensivieren soziale Kontakte und stärken die Gemeinschaft, washeute mehr denn je gefragt ist", erklärt Oliver Peters,stellvertretender DJH-Hauptgeschäftsführer, den besonderenStellenwert des einzigartigen Projekts. "Mit dieserGemeinschaftsaktion wollen wir außerdem erneut neue Wege undMöglichkeiten ausprobieren, um junge Menschen für die Jugendherbergenzu begeistern. Wir wollen zeigen, dass Jugendherbergen heute cooleÜbernachtungsorte sind - und darüber hinaus auch die Möglichkeitbieten, interessante Menschen bei gemeinsamen, spontanen Aktionenkennenzulernen", so Oliver Peters.Weitere Informationen zum Projekt sowie aktuelle Fotos undEindrücke aus der fahrenden Jugendherberge finden Sie in denkommenden Wochen auf jugendherberge.de sowie den Social-Media-Kanälendes DJH.Zum Deutschen Jugendherbergswerk:Das Deutsche Jugendherbergswerk (DJH) ist ein eingetragener Vereinund mit mehr als 2,4 Millionen Mitgliedern einer der größtengemeinnützigen Verbände in Deutschland. Jährlich werden mehr als zehnMillionen Übernachtungen von Schulklassen, Jugendgruppen, Familienund Einzelgästen erreicht. Modernes Ambiente, günstige Preise undQualitätsstandards kennzeichnen die annähernd 500 Jugendherbergenbundesweit. Mit zahlreichen Aktionen und Events setzt sich das DJHaktiv dafür ein, die weltoffene Begegnung junger Menschen zu fördern.Seit mehr als einem Jahrhundert bieten die deutschen Jugendherbergenpädagogischen Erfahrungsraum und gezielte Programme zu Themen wieUmwelt, Sport, Kultur, Gesundheit und Natur.Pressekontakt:Die JugendherbergenDeutsches JugendherbergswerkHauptverband für Jugendwandernund Jugendherbergen e.V.Justin BlumLeonardo-da-Vinci-Weg 132760 DetmoldTel: 05231 7401 - 404Fax: 05231 7401 - 225E-Mail: presse@jugendherberge.deOriginal-Content von: DJH - Deutsches Jugendherbergswerk, übermittelt durch news aktuell