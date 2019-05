DJH belegt im GemeinwohlAtlas 2019 einen Platz in der Spitzengruppe

Detmold (ots) - Den gesellschaftlichen Nutzen von deutschen undinternationalen Unternehmen und Organisationen systematischuntersuchen und abbilden: Dieses Ziel verfolgt die StudieGemeinwohlAtlas 2019 des Dr. Arend Oetker Lehrstuhls fürWirtschaftspsychologie und Führung an der HHL Leipzig Graduate Schoolof Management sowie dem Center for Leadership and Values in Societyder Universität St. Gallen. Heute wurden die Ergebnisse der neuenStudie der Öffentlichkeit vorgestellt - mit einem tollen Ergebnis fürdas Deutsche Jugendherbergswerk (DJH): Nach der Feuerwehr, demTechnischen Hilfswerk, dem Deutschen Roten Kreuz, dem Weißen Ring undden Johannitern belegt das DJH in puncto Gemeinwohlbeitrag 2019 einenhervorragenden 6. Platz von insgesamt 137 abgebildetenOrganisationen. In der ersten Studie 2015 rangierte das DJH noch aufPlatz 8.Insgesamt nahmen 11.769 Personen im Alter zwischen 18 und 93Jahren an der Befragung des für die Studie beauftragten Markt- undMeinungsforschungsinstitutes Forsa teil. "Kannten die Befragtenmindestens eine der aufgelisteten Organisationen, wurden sieaufgefordert, für einzelne, randomisiert ausgewählte Organisationenden Beitrag zum Gemeinwohl in den vier Dimensionen Lebensqualität,Aufgabenerfüllung, Zusammenhalt und Moral zu bewerten", heißt es zurMethodik der Studie auf der Internetseite des GemeinwohlAtlas. "Eintolles Ergebnis, das uns einerseits in unserer Arbeit bestätigt,anderseits aber auch dazu anspornt, uns weiter zu verbessern. DieJugendherbergsidee ist über 100 Jahre alt, hat aber nichts von ihremursprünglichen Spirit verloren: Wir wollen auch in Zukunft unsereWerte wie Weltoffenheit, Toleranz, Nachhaltigkeit und Umweltbildungauf stets neue und kreative Art und Weise vermitteln: inJugendherbergen wird die Gemeinschaft erlebt!", freut sichDJH-Präsident Prof. Dr. Günther Schneider. "Die Studie zeigt, dassein großer Teil der Befragten generell besorgt ist, dass demGemeinwohl in Deutschland zu wenig Beachtung geschenkt wird. DieSorge sollten wir aufgreifen und sehr ernst nehmen. Als bundesweitgrößter und gemeinnütziger Anbieter von Klassenfahrten und Freizeitensetzen wir uns vor diesem Hintergrund beispielsweise nachhaltig dafürein, dass alle Kinder und Jugendlichen an Klassenfahrten teilnehmenkönnen - unabhängig von ihrer sozialen Stellung. Hier übernehmenJugendherbergen eine klare gesellschaftliche Verantwortung für dasGemeinwohl", fügt DJH-Hauptgeschäftsführer Julian Schmitz hinzu.Mehr Informationen zum GemeinwohlAtlas 2019 sowie zur Arbeit desDeutschen Jugendherbergswerkes finden Sie im Internet unterwww.gemeinwohlatlas.de und www.jugendherberge.de.Pressekontakt:Justin BlumKommunikationDie JugendherbergenDeutsches JugendherbergswerkHauptverband für Jugendwandern und Jugendherbergen e.V.Leonardo-da-Vinci-Weg 132760 DetmoldTel.: +49 5231 7401 404Fax: +49 5231 7401 425E-Mail: justin.blum@jugendherberge.deOriginal-Content von: DJH - Deutsches Jugendherbergswerk, übermittelt durch news aktuell