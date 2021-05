DJE: Marktausblick Mai 2021

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

06.05.2021 –

Sommertrend 2021: Seitwärts

Nach der sehr guten Entwicklung der Börsen in den ersten vier Monaten des Jahres 2021 erwarten wir über den Sommer hinweg zunächst unentschieden oder seitwärts verlaufende Aktienmärkte. Unser Stimmungsindikator, die Markttechnik, ist zurzeit angespannt, und es gibt fundamentalen Gegenwind, der sich in den Debatten um Steuererhöhungen und stärkere Regulierungen in den USA ausdrückt. Allerdings: Massiven ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



