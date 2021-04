DJE: Märkte – Monatskommentar März 2021

12.04.2021 – Gute Konjunkturindikatoren spiegelten im März die Zuversicht wider, mit den fortschreitenden Impferfolgen in China und in den USA die Corona-bedingten Einschränkungen bald hinter sich lassen zu können, und gaben den Aktienmärkten in Europa und in den USA Rückenwind. Außerdem begrüßten die Marktteilnehmer das Corona-Hilfspaket der USA in Höhe von 1,9 Billionen US-Dolla.

Der März entwickelte sich sehr erfreulich, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung