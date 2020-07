DJE: Märkte – Monatskommentar Juni 2020

07.07.2020 –

Frühindikatoren erholen sich

Im Juni verbesserten sich einige vorlaufende Indikatoren wie Geschäftsklima, Konsumentenvertrauen und Einkaufsmanagerindizes, und das vor allem in Europa, aber auch in den USA und China. So ermutigend diese Zahlen ausfielen, die „harten“ Konjunkturdaten wie Industrieproduktion, Exporte und Auftragseingänge gingen wie im Vormonat deutlich zurück.

Die Aktienmärkte kamen im Juni gut voran. Der deutsche Aktienindex legte mit