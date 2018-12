DIY-Pornos, Massagen und sinnliche Stunden im Hotel: Die erotischen Trends für 2019

Finanztrends Video zu



mehr >

Leipzig/Hof (ots) - Erotik ist so alt wie die Menschheit. Trotzdemwar ihre gesellschaftliche Rolle einem steten Wandel unterzogen undauch kurzfristig gab und gibt es immer wieder Modeerscheinungen. DieErotik-Community JOYclub hat ihre drei Millionen Mitglieder zu ihrenTrends für 2019 befragt. 5.000 Menschen haben geantwortet, was sieaktuell besonders erregt. Ganz weit oben: Amateurpornos schauen undselber drehen, sinnliche Massagen und Sex im Hotel."Do it Yourself"-Porno boomtJust in einer Zeit, in der tumblr und Facebook erotische Inhalteaus ihren Angeboten verbannen, sehen die JOYclub-Mitglieder den Pornoim Mainstream angekommen. 57,6 % der männlichen und 26,4 % derweiblichen befragten Mitglieder konsumieren mindestens einmalwöchentlich erotische Filme und zwar mit großer Mehrheit am liebstenmit unbekannten Amateurdarstellern (89,2 %) über Streaming-Angeboteim Netz (85,9 %). Passend dazu gaben knapp jeder zweite Mann (49,6 %)und jede zweite Frau (52,1 %) an, dass sie sich schon einmal beim Sexselbst gefilmt oder filmen lassen haben. 59 % der Befragten empfehlenPaaren pornografische Filme als anregende Inspirationsquelle.Sinnliche Massagen als Vorspiel immer beliebterAlso trifft das Klischee zu, alles werde immer vulgärer undbeliebiger? Mitnichten. 75,9 % der JOYclub-Mitglieder stehen zur Zeitbesonders darauf, sich beim Vorspiel sanft und ausgiebig massieren zulassen. Im Vergleich zu früheren Umfragen ein eindeutiger Trend."Erotik hat trotz ständiger Verfügbarkeit längst nicht seineSinnlichkeit verloren, im Gegenteil," schildert JOYclub-SprecherinNadine Ortlieb die Stimmung in der Community. "Unsere Mitgliederleben ihre Lust zwar offener und freizügiger aus als die meistenMenschen vor dem Internetzeitalter, aber eben auch intensiver,bewusster und sinnlicher."Sex im Hotel - Neue Portale zu stundenweisen Buchung vor demDurchbruchAbwechslung, Abenteuer, Anonymität: Die Gründe, sich stundenweiseim Hotel einzubuchen, sind unterschiedlich, aber der Bedarf danachwächst. Hotels sind mit weitem Abstand der beliebteste Ort fürsinnliche Stunden außerhalb der eigenen vier Wände. Diezweithäufigste Antwort "im Freien" liegt weit dahinter. Für Frauengilt das insbesondere. 50 % mehr weibliche als männliche Teilnehmergaben an, dass Hotelzimmer sie stark erregen. Das machen sich auchneue Internetangebot wie dayuse.com oder daybreakhotel.com zu Nutze,über die man sich stundenweise in Hotels jeder Preiskategorieeinbuchen kann. Jedes zweite JOYclub-Mitglied befürwortet die Ideehinter diesen Portalen und plant, diese zu nutzen.Pressekontakt:Agentur Frische FischeSebastian SchwerkPrießnitzstraße 701099 Dresden+49 (0)351 2152 2970seb@frische-fische.comwww.joyclub.newsOriginal-Content von: JOYclub, übermittelt durch news aktuell