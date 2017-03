DIW erwartet eine Million zusätzliche Arbeitsplätze bis Ende 2018

BERLIN (dpa-AFX) - Wer in Deutschland Arbeit sucht, kann sich aus Sicht des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung Berlin (DIW) über gute Aussichten freuen.



Die Ökonomen erwarten, dass in diesem Jahr 600 000 zusätzliche Arbeitsplätze entstehen, im kommenden weitere 440 000. Die Arbeitslosenquote werde bis Ende 2018 auf 5,1 Prozent sinken, das wären 0,7 Prozentpunkte weniger als Ende 2016.

Ein Grund sei, dass Arbeitgeber nicht mehr so viel Auswahl hätten, sagte DIW-Konjunkturchef Ferdinand Fichtner am Mittwoch. "Es ist für Unternehmen attraktiv einzustellen, um sich Leute zu sichern." Zudem seien die Lohnkosten im Verhältnis zur Produktivität nicht besonders stark gestiegen.

Das DIW rechnet überwiegend mit sozialversicherungspflichtigen neuen Stellen, vor allem im Dienstleistungs-Sektor, auch in der Leiharbeit. Personalbedarf gebe es ebenso in den Bereichen Erziehung, Pflege und Gesundheit. Der Boom erhöhe die Chancen für Flüchtlinge, von denen in diesem Jahr viele auf den Arbeitsmarkt kämen.

Seine Prognose für das Wirtschaftswachstum im laufenden Jahr hat das Institut leicht erhöht. Es rechnet beim Bruttoinlandsprodukt mit einem Plus von 1,4 Prozent. Im nächsten Jahr gebe es einen Zuwachs von 1,7 Prozent. Wachstumstreiber bleibe der private Konsum./bf/DP/jha