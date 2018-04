DIW: Stundenentgelte in der Altenpflege steigen seit 2012 stärker als in der Gesamtwirtschaft / bpa Arbeitgeberpräsident Rainer Brüderle zu einer Studie des DIW

Berlin (ots) - Zu einer vom Deutschen Institut fürWirtschaftsforschung (DIW Berlin) im Wochenbericht 16/2018veröffentlichten Studie "Sozialwesen: ein rasant wachsenderWirtschaftszweig" erklärt bpa Arbeitgeberpräsident Rainer Brüderle:"Das DIW führt in seiner Studie eine eindrucksvolle Entwicklungder Altenpflege auf. So heißt es dort, dass die Wirtschaftsleistungim Sozialwesen, zu dem insbesondere die ambulante und stationäreAltenpflege sowie die Kinder- und Jugendhilfe gehören, sei zwischen1991 und 2015 überdurchschnittlich gestiegen: um 140 Prozent. In dergesamten Wirtschaft seien es 40 Prozent gewesen. Die Zahl derBeschäftigten habe sich in diesem Bereich seitdem fast verdoppelt,während sie in der gesamten Volkswirtschaft lediglich um elf Prozentgestiegen sei. Seit 2012 spiegele sich die Nachfrage nachqualifizierten Kräften vor allem im Bereich der Pflege auch instärker steigenden Löhnen wider. Sie seien seitdem stärker als in derGesamtwirtschaft gestiegen.Das sind beeindruckende Zahlen. Sie machen deutlich, dass dieAltenpflege längst kein Nischensektor mehr ist, sondern ein wichtigerPlayer in der Wirtschaft und in der Gesellschaft ist.Trotzdem stehen wir noch vor großen Herausforderungen. DenLohnabstand zu anderen Branchen ist aufgrund des Qualifikationsmixesin der Altenpflege noch eine beeinflussende Größe. Einen ganzerheblichen Teil trägt dazu aber die Politik bei. Das sage nicht nurich, sondern das bescheinigt auch das DIW. Denn der Versuch derPolitik, die Beitragssätze in der Pflege niedrig zu halten, zieheeine Deckelung der Preise und damit der Löhne im Sozialwesen nachsich. Wer also höhere Löhne fordert, muss jetzt auch endlich liefern.Die Politik muss endlich sagen, was ihr und der Gesellschaftinsgesamt die Pflege wert ist. Darauf muss die Bundesregierung indieser Legislaturperiode Antworten finden.Die Vorstellung der Politik, höhere Löhne lösten alle Problemeohne selbst Finanzierungsfragen zu lösen, die nur sie lösen kann, seieines ins Stammbuch geschrieben: Tarifliche Einheitslöhne für allebedeuten zunächst allein höhere Kosten für gleiche Leistungen oderweniger Leistungen für die gleichen Kosten. Denn bei einen gleichgroßen Kuchen mit immer größer werdenden Stücken bleiben am Endeweniger Stücke für Wenige übrig."Die Studie finden Sie hier<:http://www.diw.de/sixcms/detail.php?id=582487Pressekontakt:Für Rückfragen: Dr. Sven Halldorn, Tel.: 030 / 20075593-20www.bpa-arbeitgeberverband.deOriginal-Content von: bpa Arbeitgeberverband, übermittelt durch news aktuell