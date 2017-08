Zu den DIW-Plänen zur Senkung der Mehrwertsteuer / vbw: Einkommenssteuersenkung effektiver als Mehrwertsteuersenkung

München (ots) - Die vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschafte. V. hat den Forderungen des DIW - Deutsches Institut fürWirtschaftsforschung zur Senkung der Mehrwertsteuer gegenüber einerReform des Einkommensteuertarifs eine klare Absage erteilt.Das DIW argumentiert, dass eine Senkung des Mehrwertsteuersatzesinsbesondere die ärmere Hälfte der Bevölkerung entlasten würde.Dagegen spricht laut vbw aber die Tatsache, dass es keine Garantiegibt, dass die erwarteten Preissenkungen auch umgesetzt würden - einetatsächliche Entlastung durch die Mehrwertsteuersenkung für niedrigeEinkommen also entfallen könnte. "Eine Entlastung bei derEinkommenssteuer wirkt hingegen unmittelbar und belohnt die Leistungdes Einzelnen", betont vbw Hauptgeschäftsführer Bertram Brossardt.Daher müssen Einkommenssteuerentlastungen auf der Tagesordnungbleiben. "Insbesondere die Abflachung des Mittelstandsbauchs, alsodie Verlängerung und Verlangsamung des Anstiegs des Steuersatzes,entlastet durch die steilen Progressionsstufen speziell auch niedrigeEinkommen. Das ist bei einer Mehrwertsteuersenkung aufgrund dersozialen Bezuschussung in dieser Einkommensgruppe nicht der Fall",erklärt Brossardt und fügt hinzu: "Zudem muss der Eintrittspunkt desSpitzensteuersatzes nach hinten verschoben und endlich der kaltenProgression ein Ende bereitet werden."Die vbw fordert ein einfaches, leistungsgerechtes undinternational wettbewerbsfähiges Steuersystem. "Insgesamt muss dieBesteuerung so gestaltet werden, dass sich Leistung wieder auszahlt",findet Brossardt.Pressekontakt:Kontakt: Tobias Kochta, Tel. 089-551 78-399, E-Mail:tobias.kochta@ibw-bayern.de, www.vbw-bayern.de, www.ibw-bayern.deOriginal-Content von: vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V., übermittelt durch news aktuell