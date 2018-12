DIW-Chef begrüßt EuGH-Urteil zu EZB-Anleihenkäufen

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW), Marcel Fratzscher, hat das Urteil des EuGH zu den Anleihenkäufen der Europäischen Zentralbank begrüßt. "Der Europäischen Gerichtshof bestätigt die Rechtmäßigkeit der EZB-Anleihenkäufe und widerlegt die deutschen Gegner des Euro und der EZB", sagte er der "Passauer Neuen Presse" (Mittwochsausgabe). Die Entscheidung sei eine Bestätigung dafür, dass die EZB völlig richtig gehandelt habe, um ihr Mandat der Preisstabilität wahrzunehmen.

Fratzscher befürchtet allerdings, "dass auch diese weitere Bestätigung die deutschen Kritiker nicht beruhigen wird, sondern die Vorwürfe und die Verschwörungstheorien weiter befeuern wird". Der DIW-Präsident nannte es "traurig, dass vor allem in Deutschland sich sehr national denkende Ökonomen und Politiker noch immer gegen den Euro und die europäische Integration stemmen, obwohl Deutschland einer der großen Gewinner des Euro ist". Er befürchte zudem, dass die EZB "durch die wirtschaftliche Abschwächung in Europa erst später als von vielen in Deutschland erwartet aus ihrer expansiven Geldpolitik aussteigen kann". Fratzscher erwartet deshalb im kommenden Jahr "eine Fortsetzung der Attacken und Kritik aus Deutschland gegen die EZB."

