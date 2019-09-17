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ETFS 3x Daily Short Euro Sto. - DIV: AUSSETZUNG/SUSPENSION
17.09.19 07:15
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DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT: THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT: INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL ETFS FOR.EXC.DZ14/UN.CUR. 5CH1 DE000A12Z3S2 BAW/UFN ETFS COM.SEC.DZ08/UN.IDX 9GA3 DE000A0V9XU0 BAW/UFN ETFS EQ.SEC.DZ/UNDATED EUL3 DE000A1YKTH0 BAW/UFN ETFS FOR.EXC.DZ14/UN.CUR. AUE5 DE000A12Z3W4 BAW/UFN ETFS EQ.SEC.DZ/UNDATED UES3 DE000A1YKTL2 BAW/UFN ETFS FOR.EXC.DZ14/UN.CUR. ENFX DE000A12Z3U8 BAW/UFN ETFS COM.SEC.DZ07/UN.IDX 9GAM DE000A0SVX91 BAW/UFN ETFS FOR.EXC.DZ14/UN.CUR. JPE5 DE000A12Z306 BAW/UFN ETFS FOR.EXC.DZ14/UN.CUR. SEUB DE000A12Z3Q6 BAW/UFN ETFS COM.SEC.DZ07/UN.IDX 9GAN DE000A0SVYA6 BAW/UFN ETFS COM.SEC.DZ08/UN.IDX 4RT7 DE000A0V9YY0 BAW/UFN ETFS COM.SEC.DZ06/UN.IDX OD7X DE000A0KRKE2 BAW/UFN BOOST ISSUER ETP 2062 0LJF DE000A18HC58 BAW/UFN ETFS COM.SEC.DZ07/UN.IDX 9GAQ DE000A0SVYC2 BAW/UFN BOOST ISSUER ETP Z 2062 2OIS DE000A2BGQY5 BAW/UFN ETFS COM.SEC.DZ08/UN.IDX 4RTS DE000A0V9YH5 BAW/UFN BOOST ISSUER ETP 2062 0LJH DE000A18HC74 BAW/UFN BOOST ISSUER ETP Z 2062 OI1S DE000A2BGQW9 BAW/UFN
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|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|1,15 €
|1,14 €
|0,01 €
|+0,88%
|17.09./08:18
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|DE000A1YKTL2
|A1YKTL
|1,54 €
|1,11 €
Werte im Artikel
2,98
+21,09%
3,70
+3,68%
4,75
+1,62%
1,15
+0,88%
7,18
0,00%
1,48
0,00%
13,09
0,00%
6,72
0,00%
10,21
0,00%
10,14
0,00%
23,34
0,00%
9,00
0,00%
20,27
0,00%
17,96
0,00%
24,13
0,00%
63,47
0,00%
10,87
-0,18%
60,59
-0,74%
= Realtime
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