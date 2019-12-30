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PARK AEROSPAC.COR. DL-,. - DIVIDEND/INTEREST INFORMATION - 31.12.2019 - 2
30.12.19 01:00
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FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 30.12.2019 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 31.12.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT. THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 30.12.2019. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 31.12.2019. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST AB4 XFRA US0009571003 ABM INDS INC. DL-,01 0.166 EUR 25W XFRA CA97535P1045 WINPAK LTD 0.021 EUR HT01 XFRA US42225P5017 HEALTHCARE TR.OF AMER. A 0.283 EUR PKE XFRA US70014A1043 PARK AEROSPAC.COR. DL-,10 0.090 EUR X9C XFRA CA59124U6051 METALLA ROYAL.STREAM. ON 0.003 EUR
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|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|14,20 €
|14,20 €
|- €
|0,00%
|30.12./07:33
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|US70014A1043
|A2PN0J
|17,30 €
|14,00 €
Werte im Artikel
34,40
0,00%
4,32
0,00%
32,00
0,00%
26,60
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14,20
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= Realtime
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