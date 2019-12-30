Erweiterte Funktionen



PARK AEROSPAC.COR. DL-,. - DIVIDEND/INTEREST INFORMATION - 31.12.2019 - 2




30.12.19 01:00
Xetra Newsboard

FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 30.12.2019 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 31.12.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT. THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 30.12.2019. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 31.12.2019. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST AB4 XFRA US0009571003 ABM INDS INC. DL-,01 0.166 EUR 25W XFRA CA97535P1045 WINPAK LTD 0.021 EUR HT01 XFRA US42225P5017 HEALTHCARE TR.OF AMER. A 0.283 EUR PKE XFRA US70014A1043 PARK AEROSPAC.COR. DL-,10 0.090 EUR X9C XFRA CA59124U6051 METALLA ROYAL.STREAM. ON 0.003 EUR

Aktuell
Neuer 738% Cannabis Hot Stock kämpft gegen Krebs, Alzheimer und Parkinson
288 mal günstiger als Aurora und 794 mal günstiger als Canopy

Core One Labs Inc.




 
 
Artikelsuche mehr >
hier klicken zur Chartansicht

Aktuelle Kursinformationen mehr >
Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
14,20 € 14,20 € -   € 0,00% 30.12./07:33
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
US70014A1043 A2PN0J 17,30 € 14,00 €
Werte im Artikel
34,40 plus
0,00%
4,32 plus
0,00%
32,00 plus
0,00%
26,60 plus
0,00%
14,20 plus
0,00%
Weitere Börsenplätze mehr >
Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
Frankfurt 14,20 € 0,00%  27.12.19
AMEX 16,14 $ 0,00%  24.12.19
NYSE 16,20 $ -0,18%  28.12.19
Nasdaq 16,20 $ -0,18%  27.12.19
  = Realtime
Aktuell
Massives Kaufsignal für diesen 504% Cannabis Hot Stock nach Zusage für NASDAQ-Listing. Cannabis Aktientip 52 mal günstiger als Aurora und 113 mal günstiger als Canopy

FSD Pharma Inc.
Aktien des Tages
  

Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.

Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.

Meistgelesene Artikel
Aktuelle Diskussionen
Es ist noch kein Thema vorhanden.
RSS Feeds




Bitte warten...