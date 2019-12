Weitere Suchergebnisse zu "Realty Income":

FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 30.12.2019 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 31.12.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT. THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 30.12.2019. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 31.12.2019. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST UK8 XFRA US2296631094 CUBESMART DL-,01 0.296 EUR XFRA GB00BF0L7628 ESCHER MARWICK 17/22 MTN 0.000 % XAYQ XFRA LU0081336892 AB FCP I-GL.HGH.YLD. A 0.020 EUR XAYK XFRA LU0069950391 ABI-SH.DURAT.BD PTF A 0.013 EUR HSOA XFRA US29261A1007 ENCOMP.HEALT.CORP. DL-,01 0.251 EUR WW4 XFRA US9780971035 WOLVERINE WORLD WIDE DL1 0.090 EUR WA9 XFRA US9295661071 WABASH NATL CORP. DL-,01 0.072 EUR VEN XFRA US92276F1003 VENTAS INC. DL-,25 0.711 EUR TWL XFRA US8290731053 SIMPSON MANUFACT.CO.DL-01 0.206 EUR RPU XFRA US7607591002 REPUBLIC SERVIC. DL-,01 0.363 EUR RY6 XFRA US7561091049 REALTY INC. CORP. DL 1 0.204 EUR RJF XFRA US7547301090 RAYMOND JAMES FIN. DL-,01 0.332 EUR QAA XFRA US74762E1029 QUANTA SVCS DL-,00001 0.045 EUR RK8 XFRA US74348T1025 PROSPECT CAP CORP.DL-,001 0.054 EUR LLZ XFRA US5311721048 LIBERTY PROP. TR. SBI 0.368 EUR KIC XFRA US49446R1095 KIMCO REALTY DL-,01 0.251 EUR FU5 XFRA US3602711000 FULTON FINL CORP. DL2,50 0.117 EUR WX2 XFRA US3137472060 FED. RLTY INV. TRUST SBI 0.942 EUR EXP XFRA US2971781057 ESSEX PROP. TR. DL-,0001 1.749 EUR ET7 XFRA US2963151046 ESCO TECH. 0.072 EUR EQR XFRA US29476L1070 EQUITY RESI. SBI DL-,01 0.509 EUR G2K1 XFRA US2575592033 DOMTAR CORP. NEW DL-,01 0.408 EUR HBO XFRA US2527843013 DIAMONDROCK HOSP. DL-,01 0.112 EUR CZH XFRA US1699051066 CHOICE HOTELS INT. DL-,01 0.202 EUR RCY XFRA US23283R1005 CYRUSONE INC. DL-,01 0.449 EUR CLH XFRA US14149Y1082 CARDINAL HEALTH INC. 0.432 EUR AKG XFRA US0341641035 ANDERSONS INC.,THE 0.157 EUR AP3 XFRA US0091581068 AIR PROD. CHEM. DL 1 1.041 EUR CW2 XFRA KYG237731073 CONSOLIDATED WATER CO. 0.076 EUR CAD XFRA ES0105630315 CIE AUTOMOTIVE INH.EO-,25 0.370 EUR WXC1 XFRA US4617305093 INVESTORS R.ESTATE TR.SBI 0.628 EUR LT7 XFRA CA51925D1069 LAURENTIAN BK OF CDA 0.459 EUR 2F7 XFRA US9682232064 WILEY(JOHN)+SONS A DL 1 0.305 EUR A4XA XFRA US02665T3068 AMERN HOME.4 RENT A DL-01 0.045 EUR INNG XFRA NL0000113587 ING GROEP 03-UND. FLR 0.000 %