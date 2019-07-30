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UBS ETF - MSCI USA Socially. - DIVIDEND/INTEREST INFORMATION - 31.07.2019 - 3




30.07.19 00:00
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FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 30.07.2019 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 31.07.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT. THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 30.07.2019. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 31.07.2019. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST UIMZ XFRA LU1215452928 UBS-ETF-FA.MS.EMU PV EOAD 0.518 EUR UIM2 XFRA LU1215451524 UBS-ETF-FA.MS.EMU QU EOAD 0.341 EUR UIM8 XFRA LU1215455947 UBS-ETF-F.M.EMU TSY EOAD 0.555 EUR UET1 XFRA LU1280303014 UBS ETF-MSCI US.S.R.ADEOH 0.083 EUR UIMC XFRA LU1484799769 UBS-BBMSCIEALCSUETF ADEO 0.070 EUR 2J2 XFRA US30257X1046 FB FINANCIAL CORP. DL 1 0.072 EUR FRC3 XFRA LU1645380368 U.-B.B.E.I.L.1-10U.E.EOAD 0.002 EUR FRC4 XFRA LU1645381689 UBS-B.BA.E.I.L.10+ U.EOAD 0.110 EUR MDBU XFRA LU1852212965 UBS ETF-S.D.B.B ADLD 0.122 EUR UEFE XFRA LU1720938841 UBS-JPM EMFELCB ETF ADDL 0.416 EUR S5SD XFRA IE00BHXMHK04 UBS(I.)ETF-S+P500 ESG ADL 0.073 EUR

Aktuell
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Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
16,4321 € 16,3302 € -   € 0,00% 27.01./00:00
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
LU1280303014 A14YUN 16,45 € 13,05 €
Werte im Artikel
20,32 plus
+0,66%
16,43 plus
+0,62%
20,12 plus
+0,21%
15,03 plus
+0,07%
14,72 plus
0,00%
17,41 plus
0,00%
11,23 minus
-0,02%
14,83 minus
-0,09%
15,98 minus
-0,16%
16,38 minus
-0,28%
33,60 minus
-0,59%
28,00 minus
-1,39%
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Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
Düsseldorf 16,364 € +1,19%  08:31
Stuttgart 16,362 € +0,80%  08:31
Fondsgesellschaft 16,4321 € +0,62%  26.07.19
Frankfurt 16,314 € 0,00%  29.07.19
Xetra 16,436 € 0,00%  29.07.19
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