FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 31.05.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 31.05.2019. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST XKR XFRA US48238T1097 KAR AUCTION SERVICES INC. 0.314 EUR JNP XFRA US48203R1041 JUNIPER NETWORKS DL-,01 0.171 EUR IPG XFRA US4606901001 INTERPUBL.GR. COS. DL-,10 0.211 EUR HFF XFRA US4165151048 HARTFORD FINL SVCS GRP 0.269 EUR 2BH XFRA US40412C1018 HCA HEALTHCARE INC.DL-,01 0.359 EUR GAV XFRA US3989051095 GROUP 1 AUTOM. DL-,01 0.233 EUR FLU XFRA US3434121022 FLUOR CORP. (NEW) DL-,01 0.189 EUR EW1 XFRA US3021301094 EXPEDITORS INTL WASH.DL01 0.449 EUR ED9 XFRA US2960561049 ESCALADE INC. 0.112 EUR TI2 XFRA US2168311072 COOPER TIRE RUBBER DL 1 0.094 EUR ZCHA XFRA US1694261033 CHINA TELECOM H ADR/100 1.431 EUR CHUA XFRA US16941R1086 CHINA PETRO.+CHEM.ADR/100 3.476 EUR CYT XFRA US1567001060 CENTURYLINK INC. DL 1 0.224 EUR CN7 XFRA US1491501045 CATHAY GENERAL DL-,01 0.278 EUR BKD XFRA US1167941087 BRUKER CORP. DL -,01 0.036 EUR BGW XFRA US0997241064 BORGWARNER INC. DL-,01 0.153 EUR BL8 XFRA US0584981064 BALL CORP. 0.135 EUR AB5 XFRA US0454871056 ASSOC. BANC-CORP DL-,01 0.153 EUR TYY XFRA TRATRKCM91F7 TRAKYA CAM SANAYII TN 1 0.021 EUR TU7 XFRA TRASISEW91Q3 TUERKIYE SISE NAM. TN 1 0.027 EUR EF4 XFRA TRAAEFES91A9 ANADOLU E.BIR.M.G. TN 1 0.077 EUR G4Z XFRA MX01AZ060013 TV AZTECA S.A.B. DE C.V. 0.000 EUR XDH XFRA KYG9827V1068 XINGDA INTL HLDGS HD -,10 0.017 EUR SXC XFRA KYG8586D1097 SUNNY OPT.TECH.G.HD-,10 0.076 EUR 9S9 XFRA KYG857AW1047 SUN.KING PW.EL.REGS HD-10 0.003 EUR 45S XFRA KYG826001003 SOHO CHINA LTD HD-,02 0.004 EUR 3LV XFRA SE0008091904 LEOVEGAS AB 0.056 EUR 36Y XFRA KYG6141X1079 MING FAI INTL HLDG.HD-,01 0.006 EUR LTJ XFRA KYG5697P1046 LUEN THAI HLDGS DL-,01 0.004 EUR MI8 XFRA KYG5217R1011 KA SHUI INTL LTD HD-,10 0.004 EUR 47C XFRA KYG2112H1065 CHINA AOYUAN GROUP HD-,01 0.048 EUR OSG XFRA JP3170800001 OSG CORP. 0.188 EUR ITP XFRA ID1000061302 INDOC.TUNG.P. RP 500 0.034 EUR FU7 XFRA HK0639031506 SHOUGANG FUS.RES.GR. 0.010 EUR CLP XFRA HK0002007356 CLP HLDGS 0.072 EUR