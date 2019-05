Finanztrends Video zu McDonald's



FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 31.05.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 31.05.2019. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST 2DB XFRA US2655041000 DUNKIN BRANDS GR. DL-,001 0.337 EUR XFRA GB00BF1SSQ94 OMNIA BONDS II 17/22 MTN 0.003 % TQK XFRA US95058W1009 THE WENDY'S CO. A DL-,10 0.090 EUR WS7A XFRA BMG1118Y1214 BINHAI INVESTM.CO. HD-,10 0.005 EUR XAYQ XFRA LU0081336892 AB FCP I-GL.HGH.YLD. A 0.020 EUR XAYK XFRA LU0069950391 AB FCP I-GLOBAL BD A 0.013 EUR FTE1 XFRA US6840601065 ORANGE S.A. ADR EO 4 0.401 EUR C1P XFRA KYG2524A1031 CONSUN PHARMAC.GR.HD -,10 0.023 EUR 6GAA XFRA US40053W1018 GRUPO AV.ACC.V.ADR/20 KP1 0.029 EUR AHT XFRA US0441861046 ASHLAND GLB.HLDGS DL-,01 0.247 EUR 3XRA XFRA US98417P1057 XINYUAN REAL ESTATE ADR 1 0.090 EUR 203 XFRA SE0007185418 NOBINA AB SK 90 0.357 EUR UHS XFRA US9139031002 UNIV. HEALTH SERV.B DL-01 0.090 EUR SL3 XFRA US8270481091 SILGAN HLDGS INC. DL-,01 0.099 EUR SFN XFRA US78648T1007 SAFETY INSURANCE DL-,01 0.718 EUR WGSA XFRA US78467J1007 SS+C TECHNOL.HLDGS DL-,01 0.090 EUR RCK XFRA US7745151008 ROCKY BRANDS INC. 0.126 EUR RY6 XFRA US7561091049 REALTY INC. CORP. DL 1 0.203 EUR PGR XFRA US7433121008 PROGRESS SOFTWARE DL-,01 0.139 EUR PG4 XFRA US74251V1026 PRINCIPAL FINL GRP DL-,01 0.485 EUR PL6 XFRA US7310681025 POLARIS INDS INC. DL-,01 0.548 EUR WX3 XFRA US7091021078 PENNA REAL EST.INV.TR.SBI 0.189 EUR OYS XFRA US68162K1060 OLYMPIC STEEL 0.018 EUR NTH XFRA US6668071029 NORTHROP GRUMMAN DL 1 1.185 EUR NRD XFRA US6556641008 NORDSTROM INC. 0.332 EUR NKE XFRA US6541061031 NIKE INC. B 0.198 EUR FP3 XFRA US65339F1012 NEXTERA ENERGY INC.DL-,01 1.122 EUR NY7 XFRA US60871R2094 MOLSON COORS B DL 0,01 0.368 EUR MCK XFRA US58155Q1031 MCKESSON DL-,01 0.350 EUR MDO XFRA US5801351017 MCDONALDS CORP. DL-,01 1.042 EUR MMX XFRA US5732841060 MARTIN MAR. MAT. DL-,01 0.431 EUR MPW XFRA US56418H1005 MANPOWERGROUP INC. DL-,01 0.979 EUR MTZ XFRA US55261F1049 M+T BANK DL-,50 0.898 EUR LOM XFRA US5398301094 LOCKHEED MARTIN DL 1 1.975 EUR KEL XFRA US4878361082 KELLOGG CO. DL -,25 0.503 EUR