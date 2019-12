FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 27.12.2019 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 30.12.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT. THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 27.12.2019. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 30.12.2019. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST 5O7 XFRA CA89154B1022 TOTAL ENERGY SERVS INC. 0.041 EUR 5XE XFRA CA30224T8639 EXTENDICARE INC. 0.027 EUR C4Q XFRA AU000000CMW8 CROMWELL PTY GP STPLD SEC 0.012 EUR 7781 XFRA CA57776F4050 MAVERIX METALS 0.009 EUR 7XC XFRA US14174T1079 CARETRUST REIT DL-,01 0.203 EUR FSV XFRA CA1946931070 COLLIERS INTL GRP INC. SV 0.045 EUR 53U XFRA CA02215R1073 ALTUS GROUP LTD 0.103 EUR 557 XFRA CA86863R1055 SUPREMEX INC. 0.045 EUR EZO XFRA AU000000ABP9 ABACUS PROPERTY GRP UTS 0.059 EUR 0ON XFRA CA3012831077 EXCHANGE INCOME CORP. 0.130 EUR R9L1 XFRA US30068N1054 EXANTAS CAPITAL DL-,001 0.248 EUR G18 XFRA US38741L1070 GRANITE PT MTG TR. DL-,01 0.379 EUR 1H0 XFRA CA17040T3001 CHORUS AVIAT.(VOT.+VAR.) 0.027 EUR 2H2A XFRA US90187B4086 TWO HARBORS INV.NEW-,0001 0.361 EUR XSDG XFRA US7960542030 SAMSUNG SDI GDR(144A)/4 618 XFRA US05684B1070 BAIN CAP.SPEC.FIN. -,001 0.370 EUR 21S1 XFRA US84860W3007 SPIRIT REALTY CAP. DL-,05 0.564 EUR