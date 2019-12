Finanztrends Video zu Mondelez International



FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 30.12.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 30.12.2019. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST LGLG XFRA US50186Q2021 LG ELECT.(NEW)GDR144A 1/2 KOP XFRA US5006311063 KOREA EL. PWR ADR 1/2 KRC XFRA US49427F1084 KILROY REALTY CORP.DL-,01 0.435 EUR KCY XFRA US4851703029 KANS.CIT.SO. 0.359 EUR KTC XFRA US48268K1016 KT CORP. ADR 1/2/SW 5000 JF1 XFRA US4583341098 INTER PARFUMS INC. DL-001 0.296 EUR ILT XFRA US4523081093 ILL. TOOL WKS 0.960 EUR ISK XFRA US4508281080 IBERIABANK CORP. DL 1 0.404 EUR HUM XFRA US4448591028 HUMANA INC. DL-,166 0.493 EUR HMT XFRA US44107P1049 HOST HOTELS+RESOR.DL 0,01 0.224 EUR GRG XFRA US3873281071 GRANITE CONSTR. DL-,01 0.117 EUR FRK XFRA US3546131018 FRANKLIN RES INC. DL-,10 0.242 EUR F5W XFRA US32054K1034 FIRST IND.REALTY TR.DL-01 0.206 EUR FFH XFRA US3167731005 FIFTH THIRD BANCORP 0.215 EUR FMQ XFRA US3024913036 FMC CORP. DL-,10 0.395 EUR EGB XFRA US29358P1012 ENSIGN GROUP INC. DL-,001 0.045 EUR EIX XFRA US2810201077 EDISON INTL 0.572 EUR D8K XFRA US25960P1093 DOUGLAS EMMETT DL -,01 0.251 EUR DL7A XFRA US2540671011 DILLARDS A DL-,01 0.135 EUR DCO XFRA US2441991054 DEERE CO. DL 1 0.682 EUR WX7 XFRA US22002T1088 CORPORATE OFF. PR. TR. MD 0.247 EUR 0FA XFRA US31154R1095 FARMLAND PARTNERS DL-,01 0.045 EUR WXA XFRA US14067E5069 CAPSTEAD MTGE DL-,01 0.135 EUR BO9 XFRA US1011211018 BOSTON PROPERTIES DL-,01 0.879 EUR AVP XFRA US0543031027 AVON PROD. DL -,25 0.014 EUR WV8 XFRA US0534841012 AVALONBAY COMM. DL-,01 1.364 EUR AHD XFRA US0441031095 ASHFORD HOSPITALITY TRUST 0.054 EUR FRM2 XFRA US0413562051 ARLINGTON ASSET INVEST. A 0.202 EUR 9A1 XFRA US03762U1051 APOLLO COM.REAL EST.FIN. 0.413 EUR AOG XFRA US0373471012 ANWORTH MORTGAGE DL -,01 0.081 EUR KTF XFRA US6092071058 MONDELEZ INTL INC. A 0.256 EUR AAY XFRA US0357104092 ANNALY CAP.MGMT DL -,01 0.224 EUR 4RH XFRA US78377T1079 RYMAN HOSPITALITY PROP. 0.807 EUR A6W XFRA US0152711091 ALEXANDRIA REAL EST. EQU. 0.924 EUR AG8 XFRA US00846U1016 AGILENT TECHS INC. DL-,01 0.161 EUR