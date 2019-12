FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 27.12.2019 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 30.12.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT. THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 27.12.2019. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 30.12.2019. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST 9TF XFRA CA87241L1094 TFI INTERNATIONAL INC. 0.178 EUR C7J1 XFRA CA83179X1087 SMARTCENTRES REIT V.VTG 0.106 EUR S76 XFRA US8621211007 STORE CAPITAL CORP.DL-,01 0.316 EUR 4CR1 XFRA US16934Q2084 CHIMERA INVESTMENT DL-,01 0.452 EUR CMCF XFRA US48127FAA12 JPMORGAN CH.DEP.SHS PFD V HBNC XFRA CA4442181018 HUDSONS BAY CO. 0.009 EUR 6CL XFRA US19626G1085 COLONY CAPITAL DL-,01 0.099 EUR 1NR XFRA CA6665111002 NORTHLAND POWER INC. 0.069 EUR 4OQ1 XFRA US00123Q1040 AGNC INV.CORP. DL-,001 0.144 EUR 6LQ XFRA CA4296442060 HIGH ARCTIC EN. SVCS 0.011 EUR 6LT XFRA CA09076P1045 BIRD CONSTRUCTION 0.022 EUR KP8 XFRA CA48265Y1043 KP TISSUE INC. 0.123 EUR OFP XFRA PR67103X1020 OFG BANCORP. DL 1 0.063 EUR 8AG XFRA US0012281053 AG MORTG.INV.TRUST DL-,01 0.406 EUR SW6 XFRA US85254J1025 STAGINDUTRIAL INC. DL-,01 0.108 EUR 2CW1 XFRA CA13874X2023 CANWEL BUILDING MAT.GRP 0.096 EUR 2WGA XFRA US9810641087 WOORI FIN. GRP SP.ADR/3 7PS XFRA CA7397211086 PRAIRIESKY ROYALTY LTD 0.045 EUR 50A XFRA US92339V1008 VEREIT INC. DL-,0001 0.124 EUR 3I0 XFRA US76169C1009 REXFORD IND.REALTY DL-,01 0.167 EUR L9O XFRA CA5054401073 LABRADOR IR.ORE ROYL.CRP. 0.720 EUR S97 XFRA CA8051121090 SAVARIA CORP. 0.026 EUR 293 XFRA US55303A1051 MGM GROWTH PROPERTIES A 0.424 EUR YAR XFRA US03064D1081 AMERICOLD RLTY TR. DL-,01 0.181 EUR 6BD XFRA CA05651W2094 BADGER DAYLIGHTING LTD 0.033 EUR 2AYA XFRA CA05329N1024 AUTOMOTIVE FINCO CORP. 0.012 EUR B4U XFRA AU000000IFN8 INFIGEN ENERGY 0.006 EUR DHR XFRA US05508R1068 B + G FOODS INC. (NEW) 0.429 EUR 5NAA XFRA US6362203035 NTNL GENERAL HLDGS DL-,01 0.045 EUR 5P7 XFRA CA74061A1084 PREMIUM BRANDS HLDGS(NEW) 0.360 EUR 61F XFRA CA2861812014 ELEMENT FLEET MGMT CORP. 0.031 EUR 636 XFRA CA82621K1021 SIENNA SENIOR LIV. 0.054 EUR FVEN XFRA CA8908953034 TORC OIL + GAS LTD 0.017 EUR HIP XFRA US7005171050 PARK HOTELS+RESORTS DL-01 0.497 EUR 1D6 XFRA US69121K1043 OWL ROCK CAP.CORP. DL-,01 0.316 EUR