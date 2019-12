Finanztrends Video zu Yamana Gold



mehr >

FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 27.12.2019 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 30.12.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT. THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 27.12.2019. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 30.12.2019. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST RF5 XFRA US7495521053 RF INDUSTRIES DL-,01 0.018 EUR WPY XFRA US92936U1097 W.P. CAREY INC. DL-,01 0.937 EUR ENA XFRA ES0130670112 ENDESA INH. EO 1,20 0.700 EUR 8RC XFRA CA00208D4084 ARC RES LTD 0.034 EUR 1PM XFRA US74164F1030 PRIMORIS SERVICES CORP. 0.054 EUR RNY XFRA CA98462Y1007 YAMANA GOLD INC. 0.009 EUR J6I XFRA CA96467A2002 WHITECAP RESOURCES INC. 0.020 EUR CVZ XFRA CA9237251058 VERMILION ENERGY INC. 0.158 EUR 41Z XFRA CA86880Y1097 SURGE ENERGY INC. 0.006 EUR 8SP XFRA CA86828P1036 SUPERIOR PLUS CORP. 0.041 EUR SEP XFRA CA81373C1023 SECURE ENERGY SERVICES 0.015 EUR R7G XFRA CA7669101031 RIOCAN REAL ESTATE INV. 0.082 EUR PWF XFRA CA73927C1005 POWER FINL CORP. 0.313 EUR PXK XFRA CA7170461064 PEYTO EXPL.+DEVEL.CORP. 0.014 EUR P5P XFRA CA7063271034 PEMBINA PIPELINE CORP. 0.137 EUR 9MU XFRA CA6252841045 MULLEN GROUP LTD 0.034 EUR 03M XFRA CA5734591046 MARTINREA INTL INC. 0.031 EUR IBVA XFRA CA46071W2058 INTERRENT REIT TR.UTS 0.018 EUR 3IX XFRA CA45790B1040 INNERGEX RENEWABLE ENERGY 0.120 EUR C7G XFRA CA4495861060 IGM FINANCIAL INC. 0.386 EUR FRQ XFRA CA31943B1004 FIRST CAP.RE 0.049 EUR E17 XFRA CA2927661025 ENERPLUS CORP. 0.007 EUR VCE XFRA CA15712L1004 CERVUS EQUIPMENT CORP. 0.075 EUR 2CP XFRA CA14042M1023 CAPITAL POWER CORP. 0.329 EUR CF7 XFRA CA1254911003 CI FINANCIAL CORP. 0.123 EUR OSZ XFRA US75574U1016 READY CAPITAL DL.-,0001 0.361 EUR 7AG XFRA CA0011811068 AG GROWTH INTL INC. 0.137 EUR AXV XFRA BMG0692U1099 AXIS CAPIT. HLDGS DL -,10 0.370 EUR TU9 XFRA AU000000TCL6 TRANSURBAN GRP STPLD.SEC. 0.193 EUR LN1 XFRA AU000000SGP0 STOCKLAND STLPD SECS 0.084 EUR MJB XFRA AU000000MGR9 MIRVAC GROUP UTS 0.038 EUR 46T XFRA AU000000GPT8 GPT GROUP UNITS 0.084 EUR MY4 XFRA AU000000GMG2 GOODMAN GROUP UNITS 0.094 EUR 0DPS XFRA AU000000DXS1 DEXUS 0.169 EUR 8GB XFRA CA3748252069 GIBSON ENERGY INC. 0.226 EUR