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BP MIDSTR.PART.L.P. UTS - DIVIDEND/INTEREST INFORMATION - 30.10.2019 - 5
30.10.19 01:00
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FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 30.10.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 30.10.2019. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST CFS5 XFRA MX01KO000002 COCA-COLA FEMSA UTS 0.084 EUR 5XE XFRA CA30224T8639 EXTENDICARE INC. 0.028 EUR T4L XFRA US8746961072 TALLGRASS EN.CL.A R.L.P.I 0.496 EUR 0ON XFRA CA3012831077 EXCHANGE INCOME CORP. 0.131 EUR 1H0 XFRA CA17040T3001 CHORUS AVIAT.(VOT.+VAR.) 0.028 EUR 301 XFRA US0556EL1098 BP MIDSTR.PART.L.P. UTS 0.303 EUR UCI XFRA US1264021064 CSW IND. INC. DL-,01 0.122 EUR
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|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|13,688 €
|13,688 €
|- €
|0,00%
|30.10./10:22
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|US0556EL1098
|A2H5V7
|14,85 €
|12,50 €
Werte im Artikel
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+0,95%
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61,00
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