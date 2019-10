FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 30.10.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 30.10.2019. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST 9MU XFRA CA6252841045 MULLEN GROUP LTD 0.035 EUR IBVA XFRA CA46071W2058 INTERRENT REIT TR.UTS 0.017 EUR E17 XFRA CA2927661025 ENERPLUS CORP. 0.007 EUR YAAA XFRA CA1366812024 CANADIAN TIRE CORP.LTD.CL 0.717 EUR 7AG XFRA CA0011811068 AG GROWTH INTL INC. 0.138 EUR PL2 XFRA CA7005632087 PARK LAWN CORP. 0.026 EUR XFRA DE000HSH4QR4 HCOB MM II 14/20 0.000 % C7J1 XFRA CA83179X1087 SMARTCENTRES REIT V.VTG 0.107 EUR XFRA DE000HSH4YX6 HCOB MZC 9 15/25 0.000 % XFRA DE000HSH4Y20 HCOB MZC 10 15/21 0.000 % W66A XFRA US7185492078 PHILLIPS 66 PRT. LP UTS 0.781 EUR CMC1 XFRA US48124BAC90 JPMORGAN CH.DEP.SHS PFD Q 0.002 % KM51 XFRA CA4945497028 KINDER MORGAN CANADA LTD 0.112 EUR 1NR XFRA CA6665111002 NORTHLAND POWER INC. 0.069 EUR 4OQ1 XFRA US00123Q1040 AGNC INV.CORP. DL-,001 0.144 EUR 6LQ XFRA CA4296442060 HIGH ARCTIC EN. SVCS 0.011 EUR 6LT XFRA CA09076P1045 BIRD CONSTRUCTION 0.022 EUR XY6 XFRA US98419M1009 XYLEM INC. DL-,01 0.217 EUR XFRA DE000HSH4ME1 HCOB MZC 20 13/20 0.001 % SW6 XFRA US85254J1025 STAGINDUTRIAL INC. DL-,01 0.108 EUR 7PS XFRA CA7397211086 PRAIRIESKY ROYALTY LTD 0.045 EUR KO4 XFRA MHY481251012 KNOT OFFSHORE PTN.UTS 0.469 EUR VIP XFRA US92828Q1094 VIRTUS INV.PARTN. DL-,01 0.605 EUR S97 XFRA CA8051121090 SAVARIA CORP. 0.026 EUR 6BD XFRA CA05651W2094 BADGER DAYLIGHTING LTD 0.033 EUR 2AYA XFRA CA05329N1024 AUTOMOTIVE FINCO CORP. 0.012 EUR 636 XFRA CA82621K1021 SIENNA SENIOR LIV. 0.054 EUR FVEN XFRA CA8908953034 TORC OIL + GAS LTD 0.017 EUR 1EL XFRA US28852N1090 ELLINGTON FINL INC. 0.126 EUR C0Y XFRA CA14150G4007 CARDINAL ENERGY LTD 0.010 EUR 31F XFRA CA58457V5036 MEDICAL FACILITIES NEW 0.065 EUR 84A XFRA CA01163Q4007 ALARIS ROYALTY CORP.NEW 0.095 EUR 1FH XFRA CA3565001086 FREEHOLD ROYALTIES LTD 0.036 EUR 6M8 XFRA CA61767W1041 MORNEAU SHEPELL 0.045 EUR H7H XFRA US40609P1057 HALLADOR ENERGY DL-,01 0.036 EUR