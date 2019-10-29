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Tallgrass Energy GP LP - DIVIDEND/INTEREST INFORMATION - 30.10.2019 - 3




29.10.19 01:00
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FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 29.10.2019 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 30.10.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT. THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 29.10.2019. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 30.10.2019. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST CFS5 XFRA MX01KO000002 COCA-COLA FEMSA UTS 0.084 EUR 5XE XFRA CA30224T8639 EXTENDICARE INC. 0.028 EUR T4L XFRA US8746961072 TALLGRASS EN.CL.A R.L.P.I 0.496 EUR 0ON XFRA CA3012831077 EXCHANGE INCOME CORP. 0.131 EUR 1H0 XFRA CA17040T3001 CHORUS AVIAT.(VOT.+VAR.) 0.028 EUR 301 XFRA US0556EL1098 BP MIDSTR.PART.L.P. UTS 0.302 EUR UCI XFRA US1264021064 CSW IND. INC. DL-,01 0.122 EUR

Aktuell
Massives Kaufsignal bei diesem 300% Cannabis Aktientip - NYSE Listing in Kürze
Pot Hot Stock 76 mal günstiger als Aurora und 122 mal günstiger als Canopy

FSD Pharma Inc.




 
 
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Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
17,15 € 17,15 € -   € 0,00% 29.10./09:05
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
US8746961072 A14SKW 22,81 € 13,58 €
Werte im Artikel
6,35 plus
+4,10%
27,60 plus
0,00%
17,15 plus
0,00%
60,50 plus
0,00%
13,36 plus
0,00%
5,05 plus
0,00%
5,25 minus
-2,78%
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Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
 
Tradegate (RT) 		17,15 € 0,00%  28.10.19
München 17,00 € 0,00%  08:01
NYSE 18,85 $ -0,21%  28.10.19
Frankfurt 16,846 € -0,24%  08:03
AMEX 18,91 $ -0,26%  28.10.19
Nasdaq 18,84 $ -0,32%  28.10.19
Berlin 16,90 € -0,59%  08:08
  = Realtime
Aktuell
1.400% Cannabis Hot Stock meldet 355% Wachstum - Kursfeuerwerk. Neuer Pot Hot Stock nach 50.000% mit Aurora und 294.900% mit Canopy

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