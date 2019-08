Weitere Suchergebnisse zu "Pennsylvania Real Estate Investment Trust":

FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 30.08.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 30.08.2019. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST GCB XFRA TH1074010014 PTT GLOB.CHEM.P.-FGN-BA10 0.030 EUR 2DB XFRA US2655041000 DUNKIN BRANDS GR. DL-,001 0.339 EUR GCB1 XFRA TH1074010R12 PTT GLBL CHEM.-NVDR- BA10 0.030 EUR TQK XFRA US95058W1009 THE WENDY'S CO. A DL-,10 0.090 EUR 2M7C XFRA KYG211081248 CHINA M.SYS.H.CONS.DL-005 0.024 EUR XAYQ XFRA LU0081336892 AB FCP I-GL.HGH.YLD. A 0.020 EUR XAYK XFRA LU0069950391 ABI-SH.DURAT.BD PTF A 0.013 EUR RKQ XFRA AU000000RRL8 REGIS RESOURCES LTD. 0.049 EUR 3XRA XFRA US98417P1057 XINYUAN REAL ESTATE ADR 1 0.090 EUR 5HG XFRA BMG454221059 HOEGH LNG HOLD.LTDDL-,01 0.023 EUR UHS XFRA US9139031002 UNIV. HEALTH SERV.B DL-01 0.181 EUR PWT XFRA US87240R1077 TFS FINANCIAL CORP DL-,01 0.244 EUR SWF XFRA US8545021011 STANLEY BL. + DECK.DL2,50 0.623 EUR SL3 XFRA US8270481091 SILGAN HLDGS INC. DL-,01 0.099 EUR SFN XFRA US78648T1007 SAFETY INSURANCE DL-,01 0.813 EUR WGSA XFRA US78467J1007 SS+C TECHNOL.HLDGS DL-,01 0.090 EUR RCK XFRA US7745151008 ROCKY BRANDS INC. 0.126 EUR RY6 XFRA US7561091049 REALTY INC. CORP. DL 1 0.205 EUR PL6 XFRA US7310681025 POLARIS INC. DL -,01 0.551 EUR WX3 XFRA US7091021078 PENNA REAL EST.INV.TR.SBI 0.190 EUR OYS XFRA US68162K1060 OLYMPIC STEEL 0.018 EUR NKE XFRA US6541061031 NIKE INC. B 0.199 EUR MCK XFRA US58155Q1031 MCKESSON DL-,01 0.370 EUR MDO XFRA US5801351017 MCDONALDS CORP. DL-,01 1.048 EUR MMX XFRA US5732841060 MARTIN MAR. MAT. DL-,01 0.497 EUR MTZ XFRA US55261F1049 M+T BANK DL-,50 0.903 EUR LOM XFRA US5398301094 LOCKHEED MARTIN DL 1 1.987 EUR LS2 XFRA US50216C1080 LSI INDUSTRIES INC. 0.045 EUR KEL XFRA US4878361082 KELLOGG CO. DL -,25 0.515 EUR IPG XFRA US4606901001 INTERPUBL.GR. COS. DL-,10 0.212 EUR HFF XFRA US4165151048 HARTFORD FINL SVCS GRP 0.271 EUR 2BH XFRA US40412C1018 HCA HEALTHCARE INC.DL-,01 0.361 EUR 37G1 XFRA US40124Q2084 GUARANTY TRUST GDR REG S 0.038 EUR G9N XFRA US4005061019 GRUPO AERO.D.PAC.B ADR/10 1.933 EUR GAV XFRA US3989051095 GROUP 1 AUTOM. DL-,01 0.253 EUR