Weitere Suchergebnisse zu "Orica":

Finanztrends Video zu Kraft Heinz Company



mehr >

FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 30.05.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 30.05.2019. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST B44 XFRA BMG162521014 BROOKFIELD INFRASTRUCTURE 0.450 EUR G7V XFRA BMG0129K1045 AIRCASTLE LTD. DL-,01 0.269 EUR RCZ XFRA BE0003656676 RECTICEL 0.240 EUR ICA XFRA AU000000ORI1 ORICA LTD. 0.136 EUR CSR XFRA AU000000CSR5 CSR LTD 0.080 EUR ULS XFRA KYG2157Q1029 CN LESSO GR.H.REGS HD-,05 0.023 EUR PL2 XFRA CA7005632087 PARK LAWN CORP. 0.025 EUR KHNZ XFRA US5007541064 KRAFT HEINZ CO.DL -,01 0.359 EUR UN6A XFRA IE0033024807 UDG HEALTHCARE EO -,05 0.040 EUR V0Y XFRA US9290891004 VOYA FINANCIAL INC.DL-,01 0.009 EUR C7J1 XFRA CA83179X1087 SMARTCENTRES REIT V.VTG 0.100 EUR C7D XFRA CNE100001SQ1 CHANJET INFO.TECHN.-H-YC1 0.060 EUR S00 XFRA GB00BNLPYF73 SPIRE HEALTHCARE GRP 0.028 EUR LEG XFRA DE000LEG1110 LEG IMMOBILIEN AG NA O.N. 3.530 EUR CGL XFRA CNE100001NT6 CHINA GALAXY SECS H YC 1 0.012 EUR 1NR XFRA CA6665111002 NORTHLAND POWER INC. 0.066 EUR 6GC XFRA GB00BQS10J50 GAMMA COMMUNICATION.LS-01 0.070 EUR G9KB XFRA GB00BF5H9P87 GREAT P.EST.LS-,152631578 0.090 EUR 4OQ1 XFRA US00123Q1040 AGNC INV.CORP. DL-,001 0.143 EUR F03 XFRA US34959J1088 FORTIVE CORP. DL-,01 0.063 EUR 6LQ XFRA CA4296442060 HIGH ARCTIC EN. SVCS 0.011 EUR 6LT XFRA CA09076P1045 BIRD CONSTRUCTION 0.022 EUR 1U4 XFRA GB00B04V1276 GRAINGER PLC LS-,05 0.020 EUR FN2 XFRA US3025201019 F.N.B. CORP. DL -,01 0.108 EUR PIV XFRA US0625401098 BK OF HAWAII DL 2 0.583 EUR 7SI XFRA GB00BF5SDZ96 STOCK SPIRITS GROUP LS-10 0.026 EUR 3PQA XFRA US60688N1028 MIX TELEMATICS SP.ADR 25 0.063 EUR ACCA XFRA US0393804077 ARCH COAL INC. A DL-,01 0.403 EUR SW6 XFRA US85254J1025 STAGINDUTRIAL INC. DL-,01 0.107 EUR 7PS XFRA CA7397211086 PRAIRIESKY ROYALTY LTD 0.043 EUR TJC XFRA KYG8917X1218 TONGDA GROUP HLDGS HD-,01 0.001 EUR PEYA XFRA GG00B28C2R28 PRINC.PR.EQ.HLDGS EO-,001 0.290 EUR S97 XFRA CA8051121090 SAVARIA CORP. 0.023 EUR 6BD XFRA CA05651W2094 BADGER DAYLIGHTING LTD 0.032 EUR 2AYA XFRA CA05329N1024 AUTOMOTIVE FINCO CORP. 0.011 EUR