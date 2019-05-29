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STINGRAY GROUP INC. - DIVIDEND/INTEREST INFORMATION - 30.05.2019 - 6
29.05.19 00:00
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FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 29.05.2019 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 30.05.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT. THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 29.05.2019. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 30.05.2019. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST COUD XFRA GB00BV9FP302 COMPUTACENTER LS-,075555 0.245 EUR KS3 XFRA GB00BBQ38507 KEYWORDS STUDIOS LS -,01 0.012 EUR 317A XFRA CA86084H1001 STINGRAY GROUP INC. 0.043 EUR
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|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|3,888 €
|4,0445 €
|-0,1565 €
|-3,87%
|29.05./09:03
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|CA86084H1001
|A2PASS
|5,13 €
|3,79 €
Werte im Artikel
19,28
+0,05%
14,00
0,00%
3,89
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