FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 29.05.2019 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 30.05.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT. THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 29.05.2019. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 30.05.2019. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST PL2 XFRA CA7005632087 PARK LAWN CORP. 0.025 EUR KHNZ XFRA US5007541064 KRAFT HEINZ CO.DL -,01 0.357 EUR UN6A XFRA IE0033024807 UDG HEALTHCARE EO -,05 0.040 EUR V0Y XFRA US9290891004 VOYA FINANCIAL INC.DL-,01 0.009 EUR C7J1 XFRA CA83179X1087 SMARTCENTRES REIT V.VTG 0.099 EUR C7D XFRA CNE100001SQ1 CHANJET INFO.TECHN.-H-YC1 0.059 EUR S00 XFRA GB00BNLPYF73 SPIRE HEALTHCARE GRP 0.028 EUR LEG XFRA DE000LEG1110 LEG IMMOBILIEN AG NA O.N. 3.530 EUR CGL XFRA CNE100001NT6 CHINA GALAXY SECS H YC 1 0.012 EUR 1NR XFRA CA6665111002 NORTHLAND POWER INC. 0.066 EUR 6GC XFRA GB00BQS10J50 GAMMA COMMUNICATION.LS-01 0.070 EUR G9KB XFRA GB00BF5H9P87 GREAT P.EST.LS-,152631578 0.089 EUR 4OQ1 XFRA US00123Q1040 AGNC INV.CORP. DL-,001 0.143 EUR F03 XFRA US34959J1088 FORTIVE CORP. DL-,01 0.063 EUR 6LQ XFRA CA4296442060 HIGH ARCTIC EN. SVCS 0.011 EUR 6LT XFRA CA09076P1045 BIRD CONSTRUCTION 0.022 EUR 1U4 XFRA GB00B04V1276 GRAINGER PLC LS-,05 0.020 EUR FN2 XFRA US3025201019 F.N.B. CORP. DL -,01 0.107 EUR PIV XFRA US0625401098 BK OF HAWAII DL 2 0.581 EUR 7SI XFRA GB00BF5SDZ96 STOCK SPIRITS GROUP LS-10 0.026 EUR 3PQA XFRA US60688N1028 MIX TELEMATICS SP.ADR 25 0.063 EUR ACCA XFRA US0393804077 ARCH COAL INC. A DL-,01 0.402 EUR SW6 XFRA US85254J1025 STAGINDUTRIAL INC. DL-,01 0.107 EUR 7PS XFRA CA7397211086 PRAIRIESKY ROYALTY LTD 0.043 EUR PEYA XFRA GG00B28C2R28 PRINC.PR.EQ.HLDGS EO-,001 0.290 EUR S97 XFRA CA8051121090 SAVARIA CORP. 0.023 EUR 6BD XFRA CA05651W2094 BADGER DAYLIGHTING LTD 0.032 EUR 2AYA XFRA CA05329N1024 AUTOMOTIVE FINCO CORP. 0.011 EUR 163 XFRA US0050981085 ACUSHNET HLDGS.CORP -,001 0.125 EUR SLE XFRA US8465111032 SPARK ENERGY INC.A DL-,01 0.162 EUR SGK1 XFRA GB00B8C3BL03 SAGE GRP PLC LS-,01051948 0.066 EUR GCG XFRA IE0003864109 GREENCORE GRP PLC LS 0,01 0.028 EUR QGJ XFRA US29977A1051 EVERCORE A DL -,01 0.518 EUR TT4 XFRA US8984021027 TRUSTMARK CORP. 0.206 EUR 636 XFRA CA82621K1021 SIENNA SENIOR LIV. 0.051 EUR