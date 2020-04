Weitere Suchergebnisse zu "Teekay LNG Partners":

FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 29.04.2020 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 30.04.2020 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT. THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 29.04.2020. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 30.04.2020. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST XAYQ XFRA LU0081336892 AB FCP I-GL.HGH.YLD. A 0.020 EUR XAYK XFRA LU0069950391 ABI-SH.DURAT.BD PTF A 0.014 EUR 7CT XFRA JE00B5TT1872 CENTAMIN PLC 0.055 EUR 6GAA XFRA US40053W1018 GRUPO AV.ACC.V.ADR/20 KP1 0.023 EUR S8T XFRA GB00B0KM9T71 STHREE PLC LS -,01 0.117 EUR TAR XFRA US87612G1013 TARGA RESOURCES DL -,001 0.092 EUR SNW2 XFRA US80105N1054 SANOFI SA ADR 1/2/EO 2 1.611 EUR RY6 XFRA US7561091049 REALTY INC. CORP. DL 1 0.214 EUR PP21 XFRA US7127041058 PEOPLE'S UTD FINL DL -,01 0.165 EUR 98P XFRA US69349H1077 PNM RESOURCES INC. 0.283 EUR NRA XFRA US6293775085 NRG ENERGY INC. DL-,01 0.276 EUR HAS XFRA US4180561072 HASBRO INC. DL-,50 0.625 EUR CTO XFRA US22160K1051 COSTCO WHOLESALE DL-,005 0.643 EUR CS2 XFRA US1475281036 CASEY'S GENL STORES 0.294 EUR CFW XFRA US14057J1016 CAPITOL FEDL FINL DL-,01 0.078 EUR AES XFRA US00130H1059 AES CORP. DL-,01 0.132 EUR XCC XFRA SG1G47869290 CSE GLOBAL LTD. SD-,05 0.010 EUR WML1 XFRA NO0010571698 WILH.WILHELM.HLDG A NK 20 0.177 EUR 4GO XFRA MX01ID000009 IMPULS.D.DES.Y EM.E.AM.L. 0.060 EUR THH XFRA MHY8564M1057 TEEKAY LNG PARTNERS UTS 0.230 EUR FEX XFRA GB00B1XH2C03 FERREXPO PLC 0.030 EUR LS4C XFRA GB00B0SWJX34 LONDON STOCK EXCHANGE 0.573 EUR DVK XFRA GB0002652740 DERWENT LONDON LS-,05 0.591 EUR E3E XFRA GB0002418548 ELEMENTIS PLC LS-,05 0.051 EUR WE3 XFRA FI0009008924 SIEVI CAPITAL OYJ 0.040 EUR 2RG XFRA NO0010735343 EUROPRIS ASA NK 1 0.173 EUR FHDS XFRA AT0000754270 AMUNDI HEALTHC.STOCK A 0.500 EUR NBG6 XFRA DE0008435967 NUERNBERGER BET.AG VNA 3.300 EUR MUV2 XFRA DE0008430026 MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N. 9.800 EUR BEI XFRA DE0005200000 BEIERSDORF AG O.N. 0.700 EUR KWK3 XFRA CH0039651184 ENERG.DIEN.HLD.NAM.SF-,10 0.708 EUR SEP XFRA CA81373C1023 SECURE ENERGY SERVICES 0.015 EUR C61 XFRA CA2908761018 EMERA INC. 0.403 EUR BZZ XFRA CA0636711016 BK MONTREAL CD 2 0.698 EUR GMZ XFRA US02005N1000 ALLY FINANCIAL INC.DL-,10 0.175 EUR