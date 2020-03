FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 27.03.2020 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 30.03.2020 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT. THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 27.03.2020. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 30.03.2020. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST FJ3 XFRA JP3821000001 FUJIMORI KOGYO 0.291 EUR FJE XFRA JP3820000002 FUJI ELECTRIC CO. LTD. 0.333 EUR FTN XFRA JP3819400007 FUJI MEDIA HOLDINGS INC. 0.183 EUR FJC XFRA JP3818800009 FUJITEC 0.249 EUR FUJ1 XFRA JP3818000006 FUJITSU LTD 0.832 EUR FUP XFRA JP3816200004 FUJI PHARMA CO.LTD. 0.116 EUR FUH XFRA JP3814800003 SUBARU CORP. 0.599 EUR FJI XFRA JP3814000000 FUJIFILM HOLDINGS CORP. 0.395 EUR FJK XFRA JP3811000003 FUJIKURA LTD 0.021 EUR FUY XFRA JP3806800003 FUKUYAMA TRANSP. 0.208 EUR 5F9 XFRA JP3802940001 FIDEA HLDGS CO. LTD 0.025 EUR FVM XFRA JP3802760003 FORVAL TELECOM 0.083 EUR FUC XFRA JP3802400006 FANUC CORP. 1.310 EUR HRO XFRA JP3799000009 HIROSE EL. 0.998 EUR HMO XFRA JP3792600003 HINO MOTORS LTD 0.108 EUR HZS XFRA JP3789000001 HITACHI ZOSEN CORP. 0.100 EUR HIA1 XFRA JP3788600009 HITACHI LTD 0.374 EUR HCM XFRA JP3787000003 HITACHI CONSTR.MACH. 0.416 EUR HCD XFRA JP3786600001 HITACHI CAP. 0.482 EUR HIM XFRA JP3785000005 HITACHI CHEMICAL 0.249 EUR EJR XFRA JP3783600004 EAST JAPAN RWY 0.686 EUR HIK XFRA JP3783420007 HIKARI TSUSHIN INC. 0.848 EUR N9B XFRA JP3778630008 BANDAI NAMCO HOLDINGS INC 0.857 EUR HKU XFRA JP3774600005 H2O RETAILING CORP. 0.166 EUR HKY XFRA JP3774200004 HANKYU HANSHIN HLDGS INC. 0.208 EUR HS6 XFRA JP3768600003 HASEKO CORP. 0.416 EUR HDU XFRA JP3766550002 HAKUHODO DY HLDGS INC. 0.125 EUR NO4 XFRA JP3763000001 NORITAKE CO. LTD 0.416 EUR N9U XFRA JP3762900003 NOMURA REAL EST.HLDGS INC 0.333 EUR NR7 XFRA JP3762800005 NOMURA RESEARCH IN. 0.141 EUR NSE XFRA JP3762600009 NOMURA HLDGS 0.125 EUR NOX XFRA JP3758200004 NET ONE SYSTEMS 0.175 EUR NTO XFRA JP3756600007 NINTENDO CO. LTD 5.156 EUR NYKA XFRA JP3753000003 NIPPON YUSEN 0.166 EUR NI6 XFRA JP3743000006 NH FOODS LTD. 0.748 EUR