FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 27.03.2020 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 30.03.2020 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT. THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 27.03.2020. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 30.03.2020. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST KYR XFRA JP3249600002 KYOCERA CORP. 0.665 EUR KIS XFRA JP3240600001 KISSEI PHARM. LTD 0.216 EUR KIK XFRA JP3240400006 KIKKOMAN CORP. 0.175 EUR KAN XFRA JP3230800009 UNIMAT RETIREM.COMMUNITY 0.183 EUR KAP XFRA JP3229400001 KANSAI PAINT CO.LTD 0.125 EUR KPO XFRA JP3228600007 KANSAI EL. PWR 0.208 EUR KHE XFRA JP3224200000 KAWASAKI HEAVY IND. 0.291 EUR 0KW XFRA JP3222000006 KAWAKIN HOLDINGS CO. LTD 0.031 EUR KGU XFRA JP3219000001 KAMIGUMI CO. LTD 0.191 EUR CPK XFRA JP3218900003 CAPCOM CO.LTD 0.166 EUR KKA XFRA JP3215800008 KANEKA CORP. 0.416 EUR DCV XFRA JP3213400009 ADVANEX INC. 0.083 EUR KAJ XFRA JP3210200006 KAJIMA CORP. 0.208 EUR CAC1 XFRA JP3209000003 CASIO COMPUTER 0.187 EUR KA3 XFRA JP3205650009 KAINOS LABORATORIES 0.125 EUR OLY1 XFRA JP3201200007 OLYMPUS CORP. 0.083 EUR OIX XFRA JP3200450009 ORIX CORP. 0.341 EUR OR7 XFRA JP3200140006 ORICON INC. 0.141 EUR OIT XFRA JP3199000005 ORIENT CORP. 0.025 EUR OLL XFRA JP3198900007 ORIENTAL LAND CO. 0.183 EUR V8H XFRA JP3196000008 ODAKYU EL. RWY 0.091 EUR OKA XFRA JP3194800003 OKUMURA CORP. 0.615 EUR OKI XFRA JP3194000000 OKI EL. IND. 0.416 EUR OKN XFRA JP3190800007 OKASAN SECS GROUP INC. 0.083 EUR OBA XFRA JP3190000004 OBAYASHI CORP. 0.133 EUR OSA XFRA JP3180400008 OSAKA GAS CO. LTD 0.208 EUR OJI XFRA JP3174410005 OJI HOLDINGS CORP. 0.058 EUR OI3 XFRA JP3174150007 OIE SANGYO CO. 0.083 EUR OBL XFRA JP3173400007 OBIC CO. LTD 0.748 EUR AB6 XFRA JP3172500005 AUTOBACS SEVEN LTD 0.249 EUR OKU XFRA JP3172100004 OKUMA CORP. 0.541 EUR OI4 XFRA JP3170100006 OIZUMI CORP. 0.075 EUR EPK XFRA JP3169800004 ENPLAS CORP. 0.125 EUR MBO XFRA JP3167480007 MTI LTD. 0.067 EUR FCV XFRA JP3166900005 F.C.C. CO. LTD 0.241 EUR