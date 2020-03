Weitere Suchergebnisse zu "Komatsu":

FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 27.03.2020 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 30.03.2020 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT. THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 27.03.2020. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 30.03.2020. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST SKS XFRA JP3375800004 SHINKO EL.IND.LTD 0.104 EUR SEH XFRA JP3371200001 SHIN-ETSU CHEM. 0.915 EUR MILA XFRA JP3362700001 MITSUI OSK LINES 0.291 EUR SRP XFRA JP3359600008 SHARP 0.166 EUR XSZ XFRA JP3358800005 SHIMIZU CORP. 0.150 EUR HDZ XFRA JP3357200009 SHIMADZU CORP. 0.125 EUR CTZ XFRA JP3352400000 CITIZEN WATCH CO. LTD. 0.100 EUR SH0 XFRA JP3347200002 SHIONOGI + CO. LTD 0.416 EUR XST XFRA JP3344400001 SANWA HOLDINGS CORP. 0.141 EUR SJ8 XFRA JP3343200006 SANRIO CO. LTD 0.166 EUR XSI XFRA JP3337600005 SANYO CHEMICAL IND. 0.582 EUR SZD XFRA JP3336000009 SANTEN PHARMA. 0.116 EUR S2O XFRA JP3331600001 RAIZNEXT CORP. 0.391 EUR XSK XFRA JP3329600005 SANKEN EL. 0.125 EUR SOK XFRA JP3326410002 SANKYO CO. LTD 6417 0.624 EUR SNK XFRA JP3326000001 SANKYU INC. 0.416 EUR KK2 XFRA JP3324600000 SUN A. KAKEN CO. 0.075 EUR XSG XFRA JP3311600005 SAIBU GAS CO. LTD 0.291 EUR PO6 XFRA JP3309000002 PENTA-OCEAN CONSTR. 0.166 EUR KOM1 XFRA JP3304200003 KOMATSU LTD 0.457 EUR KPI1 XFRA JP3300600008 KONICA MINOLTA INC. 0.125 EUR KOA XFRA JP3300200007 KONAMI HOLDINGS 0.316 EUR 4HN XFRA JP3297330007 COCOKARA FINE INC. 0.349 EUR 6JK XFRA JP3292200007 JTEKT CORP. 0.183 EUR KST XFRA JP3289800009 KOBE STEEL 0.083 EUR LJ1 XFRA JP3284000001 CORE CORP. 0.225 EUR KEI XFRA JP3278600006 KEISEI EL. RWY 0.071 EUR K22 XFRA JP3277800003 KEIO CORP. 0.229 EUR GUN XFRA JP3275200008 GUNZE LTD 0.956 EUR 0K1 XFRA JP3271600003 KUREHA CORP. 0.707 EUR QC9 XFRA JP3271400008 CRED. SAISON CO.LTD 0.374 EUR KWI XFRA JP3270000007 KURITA WATER IND. 0.258 EUR KUG1 XFRA JP3266800006 KUMAGAI GUMI 0.998 EUR KKI XFRA JP3260800002 KINTETSU GROUP HLDGS CO. 0.416 EUR KYK XFRA JP3257200000 KYOKUYO CO. LTD 0.582 EUR