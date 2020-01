FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 29.01.2020 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 30.01.2020 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT. THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 29.01.2020. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 30.01.2020. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST SW6 XFRA US85254J1025 STAGINDUTRIAL INC. DL-,01 0.109 EUR 7PS XFRA CA7397211086 PRAIRIESKY ROYALTY LTD 0.045 EUR KO4 XFRA MHY481251012 KNOT OFFSHORE PTN.UTS 0.472 EUR VIP XFRA US92828Q1094 VIRTUS INV.PARTN. DL-,01 0.608 EUR S97 XFRA CA8051121090 SAVARIA CORP. 0.026 EUR 6BD XFRA CA05651W2094 BADGER DAYLIGHTING LTD 0.033 EUR 2AYA XFRA CA05329N1024 AUTOMOTIVE FINCO CORP. 0.012 EUR 636 XFRA CA82621K1021 SIENNA SENIOR LIV. 0.054 EUR FVEN XFRA CA8908953034 TORC OIL + GAS LTD 0.017 EUR TC0 XFRA US87233Q1085 TC PIPELINES UTS 0.590 EUR 1EL XFRA US28852N1090 ELLINGTON FINL INC. 0.136 EUR E2H XFRA US26884U1097 EPR PROPERTIES DL -,01 0.341 EUR 0L5 XFRA US5132721045 LAMB WESTON HLDGS DL 1 0.209 EUR BK1 XFRA US00191G1031 ARC DOCUMENT SOL. DL-,001 0.009 EUR C0Y XFRA CA14150G4007 CARDINAL ENERGY LTD 0.010 EUR 8OC XFRA US12637A1034 CSI COMPRESSCO L.P. UTS 0.009 EUR 84A XFRA CA01163Q4007 ALARIS ROYALTY CORP.NEW 0.095 EUR 1FH XFRA CA3565001086 FREEHOLD ROYALTIES LTD 0.036 EUR 1RG XFRA US7495271071 REV GROUP INC. DL-,001 0.045 EUR XFRA DE000LB125G7 LBBW ZINSDIFF-TARN 19/34 0.001 % XFRA DE000LB125H5 LBBW ZINSDIFF-TARN 19/34 0.001 % XFRA DE000LB125J1 LBBW ZINSDIFF-TARN 19/34 0.002 % 6M8 XFRA CA61767W1041 MORNEAU SHEPELL 0.045 EUR C7K XFRA GB00B0YD2B94 COHORT PLC 0.038 EUR UKXA XFRA GB00BYM1JJ00 TOTALLY PLC LS -,10 0.003 EUR H7H XFRA US40609P1057 HALLADOR ENERGY DL-,01 0.036 EUR 1WG XFRA US9586691035 WESTERN MIDSTR.PART.UTS 0.565 EUR 5XE XFRA CA30224T8639 EXTENDICARE INC. 0.028 EUR 1OY XFRA GB0009292243 VICTREX PLC LS-,01 0.545 EUR 0ON XFRA CA3012831077 EXCHANGE INCOME CORP. 0.131 EUR 1H0 XFRA CA17040T3001 CHORUS AVIAT.(VOT.+VAR.) 0.028 EUR UCI XFRA US1264021064 CSW IND. INC. DL-,01 0.123 EUR