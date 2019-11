FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 29.11.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 29.11.2019. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST ON1 XFRA US6800331075 OLD NATL BANCORP. IND. 0.118 EUR 8F1 XFRA US32026V1044 FIRST FOUNDATION DL-,001 0.045 EUR 0VF XFRA US9282541013 VIRTU FINANC.A DL-,00001 0.218 EUR X9CP XFRA CA59124U1003 METALLA ROYAL.STREAM. ON 0.000 EUR 3FF XFRA US36116M1062 FUTUREFUEL CORP. DL-,0001 0.055 EUR 0AK XFRA US03852U1060 ARAMARK DL -,01 0.100 EUR 97S XFRA CA85853F1053 STELLA-JONES INC. 0.096 EUR W02 XFRA US93964W1080 WASHINGTON PRIME GRP 0.227 EUR MM0 XFRA CZ0008040318 MONETA MONEY BANK KC 1 0.129 EUR 0GV XFRA US86944Q1004 SUTTER ROCK CAP. DL-,01 0.182 EUR NY4B XFRA US18539C1053 CLEARWAY ENERGY A NDL-,01 0.182 EUR NY41 XFRA US18539C2044 CLEARWAY ENERGY C DL-,01 0.182 EUR