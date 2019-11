Finanztrends Video zu Coca-Cola



FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 28.11.2019 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 29.11.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT. THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 28.11.2019. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 29.11.2019. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST GAV XFRA US3989051095 GROUP 1 AUTOM. DL-,01 0.263 EUR GOS XFRA US38141G1040 GOLDMAN SACHS GRP INC. 1.136 EUR EW1 XFRA US3021301094 EXPEDITORS INTL WASH.DL01 0.454 EUR EWZ XFRA US2787152063 EBIX INC. DL-,10 0.068 EUR EBA XFRA US2786421030 EBAY INC. DL-,001 0.127 EUR TI2 XFRA US2168311072 COOPER TIRE RUBBER DL 1 0.095 EUR CM8 XFRA US20451N1019 COMPASS MINER.INTL DL-,01 0.654 EUR CCC3 XFRA US1912161007 COCA-COLA CO. DL-,25 0.363 EUR CLP1 XFRA US18946Q1013 CLP HLDGS LTD ADR/1 HD 5 0.073 EUR CYT XFRA US1567001060 CENTURYLINK INC. DL 1 0.227 EUR CN7 XFRA US1491501045 CATHAY GENERAL DL-,01 0.282 EUR BKD XFRA US1167941087 BRUKER CORP. DL -,01 0.036 EUR BGW XFRA US0997241064 BORGWARNER INC. DL-,01 0.154 EUR BL8 XFRA US0584981064 BALL CORP. 0.136 EUR AB5 XFRA US0454871056 ASSOC. BANC-CORP DL-,01 0.164 EUR TMLF XFRA TH0068010Z15 TMB BANK PCL -FGN- BA-,95 0.001 EUR NVPJ XFRA TH0068010R15 TMB BANK PCL-NVDR BA 0,95 0.001 EUR DLY XFRA NL0009434992 LYONDELLBAS.IND.A EO -,04 0.954 EUR 2SI XFRA US8606301021 STIFEL FINL CORP. DL-,15 0.136 EUR TZ1 XFRA CA89346D1078 TRANSALTA CORP. 0.027 EUR HKE XFRA CA4480551031 HUSKY ENERGY INC. 0.086 EUR 3NR XFRA AU000000NWH5 NRW HOLDINGS LTD 0.012 EUR I5P XFRA AU000000IPL1 INCITEC PIVOT 0.021 EUR KOS1 XFRA US5006881065 KOSMOS ENERGY LTD DL-,01 0.041 EUR C2G XFRA US12508E1010 CDK GLOBAL INC. DL -,10 0.136 EUR FL2P XFRA US3379307057 FLAGSTAR BANC. DL-,001 0.036 EUR BC0 XFRA US09739D1000 BOISE CASCADE CO. DL -,01 0.999 EUR 43C XFRA US1272031071 CACTUS INC. CL.A DL-,01 0.082 EUR FI5 XFRA US3202091092 FIRST FINL BANCORP 0.209 EUR N2V XFRA US63888U1088 NAT.GRO.BY VIT.COT.DL-001 0.064 EUR MUF XFRA KYG5784H1065 MANCHESTER UTD (NEW) A 0.082 EUR 2T41 XFRA US88104R2094 TERRAFORM POWER A NEW 0.183 EUR SLE XFRA US8465111032 SPARK ENERGY INC.A DL-,01 0.165 EUR ON1 XFRA US6800331075 OLD NATL BANCORP. IND. 0.118 EUR 8F1 XFRA US32026V1044 FIRST FOUNDATION DL-,001 0.045 EUR