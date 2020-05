Finanztrends Video zu Tyson Foods



mehr >

FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 29.05.2020 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 29.05.2020. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST TQK XFRA US95058W1009 THE WENDY'S CO. A DL-,10 0.045 EUR TSP XFRA US87936R1068 TELEFONICA BRASIL PFD ADR 0.232 EUR XAYQ XFRA LU0081336892 AB FCP I-GL.HGH.YLD. A 0.020 EUR XAYK XFRA LU0069950391 ABI-SH.DURAT.BD PTF A 0.014 EUR AHT XFRA US0441861046 ASHLAND GLB.HLDGS DL-,01 0.250 EUR W3W XFRA US9427491025 WATTS WATER TEC. A DL-,10 0.209 EUR TF7A XFRA US9024941034 TYSON FOODS INC A DL-,10 0.382 EUR SBTA XFRA US8292261091 SINCLAIR BROADC. A DL-,01 0.182 EUR SL3 XFRA US8270481091 SILGAN HLDGS INC. DL-,01 0.109 EUR SFN XFRA US78648T1007 SAFETY INSURANCE DL-,01 0.818 EUR WGSA XFRA US78467J1007 SS+C TECHNOL.HLDGS DL-,01 0.114 EUR RY6 XFRA US7561091049 REALTY INC. CORP. DL 1 0.212 EUR PGR XFRA US7433121008 PROGRESS SOFTWARE DL-,01 0.150 EUR PG4 XFRA US74251V1026 PRINCIPAL FINL GRP DL-,01 0.509 EUR WX3 XFRA US7091021078 PENNA REAL EST.INV.TR.SBI 0.018 EUR OYS XFRA US68162K1060 OLYMPIC STEEL 0.018 EUR NTH XFRA US6668071029 NORTHROP GRUMMAN DL 1 1.317 EUR NKE XFRA US6541061031 NIKE INC. B 0.223 EUR MCK XFRA US58155Q1031 MCKESSON DL-,01 0.373 EUR MDO XFRA US5801351017 MCDONALDS CORP. DL-,01 1.136 EUR MMX XFRA US5732841060 MARTIN MAR. MAT. DL-,01 0.500 EUR MPW XFRA US56418H1005 MANPOWERGROUP INC. DL-,01 0.990 EUR MTZ XFRA US55261F1049 M+T BANK DL-,50 0.999 EUR LOM XFRA US5398301094 LOCKHEED MARTIN DL 1 2.181 EUR KEL XFRA US4878361082 KELLOGG CO. DL -,25 0.518 EUR JNP XFRA US48203R1041 JUNIPER NETWORKS DL-,01 0.182 EUR IPG XFRA US4606901001 INTERPUBL.GR. COS. DL-,10 0.232 EUR KY6 XFRA US45841N1072 INTERACTIVE BROKERS DL-01 0.091 EUR IOY XFRA US4567881085 INFOSYS LTD. ADR/1 IR5 0.115 EUR OLZ XFRA US45031U1016 ISTAR INC. A DL -,001 0.100 EUR HYVN XFRA US4208772016 HAYNES INTL (NEW) DL-,01 0.200 EUR HFF XFRA US4165151048 HARTFORD FINL SVCS GRP 0.295 EUR H6P XFRA US4040301081 H+E EQUIPMENT SERV.DL-,01 0.250 EUR GOS XFRA US38141G1040 GOLDMAN SACHS GRP INC. 1.136 EUR EW1 XFRA US3021301094 EXPEDITORS INTL WASH.DL01 0.472 EUR